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    春節連假 北市路邊停車不收費

    因應年貨大街採購，迪化商圈周邊路邊停車格至一月廿七日止，將提高費率。 （記者塗建榮攝）

    因應年貨大街採購，迪化商圈周邊路邊停車格至一月廿七日止，將提高費率。 （記者塗建榮攝）

    2025/01/17 05:30

    原週日計費路段仍實施收費 除夕當天全市免費

    〔記者林承鴻／台北報導〕春節連假自一月廿五日至二月二日止共九天，台北市路邊停車格多數暫停收費，路外停車場維持原費率收費。北北基計程車自一月廿二日至二月二日止，實施春節加成運價，每趟起跳價加卅元，一律照表收費。因應年前辦年貨車潮，年貨大街及百貨商場周邊停車費率多有提高。

    年貨大街、百貨商場周邊 年前停車費大多提高

    台北市交通局預估，春節返鄉人潮將於年前最後上班日、一月廿四日開始湧現，將加強一月廿四、廿七日（小年夜）下午尖峰時段及二月二日（初五）下午收假的交通疏導；另於一月廿五日至二月二日，取消調撥車道措施。

    交通局表示，一月廿八日（除夕）全市路邊停車格暫停收費，除夕以外的連假期間，除原週日收費路段仍實施收費外，其餘都暫停收費，路外停車場維持原費率收費。禁停黃線比照假日管制，與貨車裝卸貨格位及限時格位一樣，都依現場牌面規定管制。

    春節公車依假日班次行駛 22日起小黃每趟加30元

    春節連假期間，市區公車依假日班次行駛，假日停駛路線除夕及初一停駛，其餘日期依一般日至少二分之一班次行駛；捷運接駁公車除夕及初一依假日班次減半行駛，其餘依假日班次行駛；仰德大道春節期間實施管制並視車潮機動管制，關渡宮周邊道路實施單向管制，並提供短程接駁車服務。

    因應年貨大街及百貨採購車潮，迪化商圈周邊至一月廿七日止，大稻埕公園、朝陽公園、塔城公園、三號水門堤外、五號水門堤外停車場，及民樂街、塔城街與西寧北路路邊停車格，將提高費率為四十至八十元不等；信義商圈周邊至一月廿六日止，松壽廣場、府前廣場、信義廣場、信義國小及忠信廣場地下停車場，假日十時至廿時停車費率調整為每小時八十元。

    交通局呼籲，春節前交通流量大，尤其下週趕辦年貨及年節送禮人潮與車潮湧現，下午兩點至晚上七點間，車流量較大，建議民眾多使用大眾運輸，或騎乘自行車及步行；春節期間北市境內國道交流道無高乘載管制，高速公路局實施精進式匝道儀控，國道三號南深路出口及南港聯絡道前開放行駛路肩。

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