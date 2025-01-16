（新北）校長謾罵代理教師 將撤銷師鐸獎

2025/01/16 05:30

〔記者謝君臨、黃子暘、楊綿傑／綜合報導〕新北市一名曾獲師鐸獎的范姓國中校長被指控謾罵代理教師，市府教育局的調查結果認為言語霸凌不成立；民進黨立委范雲、新北市議員黃淑君等人昨天陪同這位代理教師舉行記者會，批評市府的調查報告荒唐離譜，質疑受害的代理教師竟不能提出申訴等救濟程序，要求教育部改變制度並檢討該名校長的適任性。

教局調查霸凌不成立 民代批離譜

教育局昨天表示，這名校長已向代理教師致歉，市府也祭出行政懲處的小過一支，並報請教育部撤銷師鐸獎的資格；教育部國教署人事室主任曾瓊慧說，將研議代理教師對於霸凌調查結果不服時的申訴救濟管道，保障代理教師的權益。至於這名校長的師鐸獎資格，教育部師資司科長陳慧茹指出，新北市教育局表示將儘速完成廢止流程，教育部會再追蹤。

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黃淑君批評說，市府的調查結果不成立，竟是委員引用教育部字典來說文解字，單方面認定校長的言語不構成羞辱性；投訴的王姓教師指責說，調查過程缺乏勾稽比對，片面採信范姓校長的說詞，並未徵求更多人證來還原真相，甚至還合理化校長的不當行為。

代理師無申訴救濟管道 教部檢討

代理教師工會的代表說，霸凌調查案疑點很多，工會收到多名教師具名舉報曾遭該名校長霸凌或不友善對待，可見並非個案，呼籲應啟動不適任校長調查，也應撤銷師鐸獎資格。

對此，這名校長昨天沒有回應，但去年案發時曾發表道歉聲明，坦承因為情緒控制及表達不當，深感自責與歉意，會深刻反省並努力學習彌補不足。

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