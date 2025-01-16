（新北）土城運動中心 20日起7天免費

2025/01/16 05:30

〔記者黃子暘、陳奕劭／新北報導〕新北市土城國民運動中心設有全市唯一的室內冰宮與匹克球場，歷經重新招商與閉館整修，將於一月廿至廿六日試營運，期間每日上午八點至晚上八點全館開放免費運動，包含體適能中心、游泳池、桌球室、羽球場、籃球場、壁球室及射箭場，冰宮開放時間為上午十點至晚上八點，一月卅日（初二）起正常營運。

整修完成 30日起正常營運

體育局長洪玉玲表示，土城運動中心全面更新體適能運動器材、飛輪教室及籃球場等場地設施，檢修電力與空調管線，室內冰宮融入安全保溫設計，匹克球場適合所有年齡層參與，智慧電動射箭場採用全新電動遙控箭靶設備，提升安全。館內開設直排輪、攀岩、游泳、有氧、瑜伽等免費運動體驗課程，活動訊息可關注粉專「新經營者─新北市土城國民運動中心」及「新北運動聚點」。

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另外，中和區嘉穗公園原本設施老舊，市府綠美化環境景觀處邀請民眾與全國青年景觀競賽獲獎學生共同設計，歷經一年多規劃與施工，整建步道、改善照明、調整植栽、增設護欄、路燈、監視器與休憩座椅等，成功轉型為「城市森林健身房」，昨天啟用，營造舒適的運動與休憩空間。

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