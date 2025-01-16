（新北）三重年貨市集1/18開賣 新春活動一籮筐

2025/01/16 05:30

〔記者賴筱桐、陳奕劭／新北報導〕農曆春節快到了，新北市府推出許多節慶活動，為方便民眾採買年貨，一月十八日、十九日及廿五日至二月二日的兩個時段，在空軍三重一村舉辦「年貨市集」及「小龍迎春圍爐宴」等；一月廿二日至二月十二日另規劃「文化走春」活動，串聯五條美學廊帶暢遊博物館，從春節玩到元宵節。

年貨大街 25日熱鬧到初五

在「辦年貨」方面，經濟發展局一月十八日至十九日在空軍三重一村舉辦「年貨市集」及「小龍迎春圍爐宴」；文化局在一月廿五日至二月二日也在空軍三重一村舉行「一村年貨大街」，結合傳統年貨、眷村美食、文創商品、乾貨精選；一月廿三至二月五日在「來新北逛菜市」臉書粉專拍照、貼文，可抽總價值八萬元以上的好禮。

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文化走春送禮 美學廊帶推遊程

在「迎新春」部分，文化局一月廿二日至二月十二日舉辦「文化走春」，各博物館及藝文場館推出新春限量好禮，安排展演及趣味DIY體驗；二月三日至十二日規劃五條美學廊帶暨世界壯年運動會文化行旅的走春遊程，詳情到文化局官網查詢。

平溪天燈節 野柳神明淨港

農曆春節後「慶元宵」，民政局二月一日至十六日舉辦「新北燈會」；觀光旅遊局主辦「平溪天燈節」二個場次，二月八日在平溪國中、二月十二日在十分廣場，有蛇年雙心主燈、不斷電祈福、藝人李多慧代言等亮點；二月十二日還有傳統民俗盛宴「野柳神明淨港文化祭」登場。

在「社福醫療」方面，市長侯友宜說，在春節九天連假推出平安服務，社會局準備二千份平安袋，內含白米、麵條、泡麵、調理包、罐頭、餅乾與待用餐券，放在全市一六一處警察局派出所或分駐所，紓解急難救助需求，偏遠地區里長也發放平安箱，有七十六間宮廟提供平安餐、熱食等，四大超商的「幸福保衛站」不打烊，許多愛心店家也供應待用餐，待用餐的店家資訊可至eFOOOD待用餐地圖查詢。

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