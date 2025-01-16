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    首頁　>　生活

    （新北）130億改造板殯 現代化提高量能

    板殯優化方案包括增加禮廳、多功能室、停車位等，圖為未來原址改建後模擬圖。（民政局提供）

    板殯優化方案包括增加禮廳、多功能室、停車位等，圖為未來原址改建後模擬圖。（民政局提供）

    2025/01/16 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市府爭取民意支持「板殯原址改建、優化」方案，民政局表示，未來的板殯符合現代化、立體化、整體化，內外觀皆有大幅改善，去除傳統的陰森刻板印象，也一併提升服務量能、改善交通動線、噪音等問題，所需經費約一三○億元，在定案後興建期程約需九年六個月。

    建築明亮、強化隔音 9年半完成

    民政局長林耀長表示，喪葬習俗與時俱進，簡約、典雅、乾淨明亮的現代化殯儀館已成趨勢，將透過都市計畫變更調整用地，臨新海路側規劃為公園綠色廊帶作為屏障；能源用地移至中正路、新月三街，目前的能源用地改建能源大樓，作為變電所及停車場。

    公園綠廊作屏障 設殯葬專用引道

    民政局指出，原址改建的新北市立殯儀館規劃地上六層、地下五層，採明亮、典雅的現代建築設計，有三十四間禮廳、三十間多功能室、一千座牌位及一三七○個冰櫃，也改善隔音裝潢，降低法會等聲音，減少對附近居民的生活影響。

    二樓平台將設置殯葬車輛的專用引道，跨越中正路後銜接環河西路直接前往三峽火葬場，減少對附近交通的影響；在地下室及平面共規劃汽車位一三八○個、機車位九百個，解決停車問題。

    民政局指出，在原址改建的過程中，將利用現有的停車場及未來的能源大樓，興建中繼禮廳及冷藏室，確保殯葬服務的量能，之後再配合工程進度做合理化的調整，不會影響治喪的需求。

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