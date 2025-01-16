（新北）板殯原址優化 市府︰議員、里長多支持

板殯去留問題持續延燒，圖為板殯現況的空拍照。（民政局提供）

2025/01/16 05:30

周邊殯葬管理、交通、噪音等問題 民政局允諾務實改善

〔記者董冠怡／新北報導〕位於板橋區的新北市立殯儀館（簡稱板殯）使用至今已四十年，地方要求遷建或原址改建的意見不一，市府民政局表示，「原址改建、優化」已獲得跨黨派的九成市議員支持，在地包括新海里等周邊里長也表態認同，會務實改善周邊的殯葬管理、交通、噪音等問題。

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再6年達使用上限 卻無處可遷

板殯從一九八五年使用迄今已四十年，長期來，遷建與否的爭議不斷，市長侯友宜允諾在農曆過年前提出解決方案，由於全市其他行政區都堅決反對殯葬的嫌惡設施，板殯在「無處可遷」的情況下，市府擬朝「原址改建、優化」方向，爭取多數民意的支持。

民政局指出，板殯每年的禮廳總量能有一萬三六四二個廳次，在適合喪葬的「旺日」已不敷使用，每年冰櫃總量能是三十二萬一五六五人次，預計在二○三一年達到使用上限，台灣已邁入超高齡化社會，死亡人口將逐步攀升，預估在二○六一年將達到使用率的最高峰，板殯有重建的急迫性與必要性。

板橋之外其他行政區 皆反對遷建

民政局長林耀長表示，會持續尋覓其他的合適地點，但「原址改建、優化」是各界評估及考量多數民意後，現階段最合適的可行方案，板殯在原址升級、優化刻不容緩，以現代化的設計與規劃來解決對周邊居民生活的干擾。

市議員劉美芳認為，因選址困難、社會成本高昂，板殯遷建難以實現，她曾到日本考察殯葬服務，立體化、現代化、綠美化的殯儀館才是板殯的最好解方，「原址改建、優化」應強化隔音設備、妥善規劃交通動線、美化喪葬環境等。

新海里長：搬遷是假議題 問題不能等

「板殯優化勢在必行！」板殯所在地的新海里里長宋靜庭說，板殯的服務量能已超過負荷，殯儀業者深入社區衍生噪音、交通、環境等問題，多年來嚴重影響居民生活，老問題不能再擱置。

宋靜庭感嘆說，「板殯遷建已是假議題」，如果可以遷移早就遷走了，既然遷移困難，何不務實思考「原址改建、優化」的可行性？去年發起「改建連署」獲得一三四六位民眾簽署支持，唯有從環境與外觀降低居民的恐懼感，並做好交通動線的整體規劃，才能讓生者與亡者都能獲得妥善的對待。

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