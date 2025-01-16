彰化冷鏈物流中心 拚年底啟用

彰化縣政府規劃冷鏈中心二層樓建物，設有預冷區、加工區、冷藏區、辦公區，還有參觀廊道供學校進行食農教育。圖為建物設計樣貌。（彰化縣府提供）

2025/01/16 05:30

縣府同步進行OT招商與設計圖審查 待農業部核准 即可上網發包

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府規劃今年啟用全縣首座農產品冷鏈物流中心，作為縣內首座一條龍冷鏈處理基地，但現況仍未動工，進度引發關切，對此縣府強調，計畫沒中斷，同步進行OT（營運、移轉）招商議價與設計圖審查中。農業處表示，工程期僅需半年，完成硬體建設就能交給廠商營運，一旦農業部核准設計圖，即可上網發包，有望在今年底啟用。

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中央審圖嚴謹 縣府︰工期僅半年

彰化縣農業產值全台排名第三，為穩定供應、延長保鮮期並降低損耗，縣府於二○二二年底完成冷鏈物流中心先期規劃報告，二○二三年獲得農業部同意補助約三．二億元經費興建，同年完成委外工程設計，原預計去年動工，今年營運。

縣府首度興建冷鏈物流中心，開發具指標性，且溪州鄉基地與同是農業縣的雲林縣僅一溪之隔，新建設應有所區隔，以提高競爭性，為此，農業部和縣府都特別謹慎，尤其在規劃設計與審圖程序上格外嚴謹。

農業處代理處長蕭麗玲表示，中央補助工程經費，縣府已辦理保留，不會被掃庫，計畫目前仍在進行中，農業部審查小組開了很多次審查會議，對空間動線與配置，尤其是機房規劃，審了再審，力求完美。

另一方面，縣府正與OT廠商進行議價程序，整個計畫案同步進行中央與地方應執行程序，縣府希望完成簽約確認營運廠商後，農業部也通過審圖，程序雙軌並行，趕在今年完成上網發包動工，年底啟用。

溪州基地 也將闢滯洪池、停車場

冷鏈物流中心基地在溪州鄉忠孝段三八三地號，面積二萬四千多平方公尺，規劃蓋兩層樓建物，同時開闢滯洪池、停車場和園區綠美化景觀。營運初期，廠商每日處理蔬果量，優先供應縣內國中小營養午餐及關懷據點餐食，且收購蔬果貨源要以彰化在地農民和農民團體為主。

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