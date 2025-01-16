投縣基層農會改選 中寮、水里會員代表搶手

投縣基層農會改選，縣府農業處昨今兩天進行候選人資格審查。（記者張協昇攝）

2025/01/16 05:30

埔里、鹿谷、國姓、魚池同額登記 集集登記不足額

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣完成十三鄉鎮市基層農會農事小組組長、副組長、會員代表候選人登記，其中會員代表應選五五六名，登記候選人數六○九名，以中寮、水里二鄉農會會員代表登記候選最踴躍，昨（十五）日起分兩天進行候選人資格審查，將於二月十五日投票。

請繼續往下閱讀...

會員代表應選556名 609人登記

南投縣政府農業處表示，南投縣十三鄉鎮市基層農會改選，一月六日至十日受理農事小組組長、副組長、會員代表候選人登記。會員代表部分，中寮鄉農會會員代表應選四十五名，有六十三名登記；水里鄉農會會員代表應選四十五名，有七十名登記，另埔里、鹿谷、國姓、魚池等四鄉鎮會員代表，均為同額登記候選，集集鎮農會則有登記不足額情形，其餘鄉鎮農會僅少數有競爭。

農事小組長、副組長 多同額選舉

至於十三鄉鎮市農會共二五七個農事小組，登記組長、副組長的候選人共二七九人，大部分為同額選舉。

農業處指出，農事小組組長、副組長、會員代表選舉候選人資格審查，昨天審查南投市、草屯鎮、竹山鎮、名間鄉、水里鄉、魚池鄉、仁愛鄉七家農會；今天則審查埔里鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、信義鄉六家農會。

農會總幹事現任優先遴聘 無競爭

南投縣基層農會選舉，將於二月十五日投票；二月廿五日召開會員代表大會，由新當選的會員代表選出理、監事；三月五日召開理、監事會推選理事長、常務監事及聘任總幹事。而十三鄉鎮市農會總幹事，均依規定由現任績優總幹事取得理事會優先遴聘機會，並已完成候聘登記，沒有競爭情形。

南投地檢署日前也針對農會等選舉召開選舉查察會議，要求警、調等相關位對於重點區域，採取有效佈雷等策略強力查賄，以端正選風。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法