《草屯鎮長補選》綠營告發涉圖利 簡賜勝陣營︰無的放矢

立委徐富癸（右）和新北市議員陳乃瑜（左），陪草屯鎮長補選候選人蔡銘軒（中）車掃，3人一起向選民比出愛心。（蔡銘軒競選總部提供）

2025/01/16 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮長補選進入最後衝刺階段，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴、發言人陳紀衡，昨赴南投地檢署告發國民黨候選人簡賜勝，議員任內爭取九九峰遊憩園區工程標案，讓其家族企業總福營造承攬，且十年議員總資產增加破億元，請檢方調查是否涉及圖利和財產來源不明。簡賜勝陣營回應「綠營無的放矢」。

陳玉鈴、陳紀衡指出，簡賜勝在二○二二年縣議員任內，爭取九九峰遊憩園區工程標案，由其兒子掛名董事長、妻子持股最多的總福營造承攬，工程經費一億多元，簡賜勝一直無法對外說明，而此舉既違反公職人員利益衝突迴避法，且涉貪污治罪條例第六條對於主管、非主管監督事務圖利罪。

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陳玉鈴也說，簡賜勝當議員十年總資產增加破億，而縣議員的收入不吃不喝也不過一千二百萬元，如今簡在向監察院財產申報時，投資事業申報都掛零，涉嫌申報不實，且是否觸犯貪污治罪條例第六條之一財產來源不明罪，也要請檢察官調查。

簡賜勝競選總部回應，簡賜勝擔任縣議員十年，每年都依法向監察院做公職人員財產申報，蔡銘軒陣營所指控的都是無的放矢，不值得回應。

徐富癸、陳乃瑜 陪蔡銘軒車掃

民進黨候選人蔡銘軒昨日也由立委徐富癸和新北市議員陳乃瑜陪同車掃；藍營簡賜勝則利用尾牙，到多間土地公廟向拜拜的民眾拜票。

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