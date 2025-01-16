為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    看好花蓮觀光 老店要建觀光工廠

    2025/01/16 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕○四○三地震造成花蓮觀光重創，但仍有業者看好未來商機提前布局，有四十多年歷史老牌烘焙餅店昨在花蓮將軍府舉行新店舖開幕，並透露將在七星潭附近耗資億元投資興建觀光工廠，預計今年底可完成，期盼將產業文化、教育價值及地方特色結合，成為一般遊客可入內體驗、消費並造訪的景點。

    業者劉適維說，盡可能使用花蓮在地農產，如吉安栗子南瓜、玉里有機火龍果、赤柯山無硫金針等，以實際行動支持在地農民，也希望透過將軍府這個新興的景點，傳遞漢餅文化的溫度，重現花蓮美好的時空場域。

    劉適維說，去年強震後花蓮遊客分散，位處市區和站前的門市既有優勢不再，但將軍府作為新興景點，雖開幕即遇強震考驗但仍吸引縣內外遊客，持續累積高人氣。將軍府門市不只是商店更是飲茶店、故事館，除了提供樣品試吃，還佈置內用雅座，讓客人悠閒入座點餐，邊聆聽店員解說產品從原料到烤製的歷程。

    投資上億元的觀光工廠將在今年第三季落成，希望打造一座符合食品衛生安全的食品工廠，讓產品製作流程可以更順暢，並符合出口國際的標準，靠近七星潭也成為遊客必經的地點，希望成為遊客停留的新景點，除了讓來訪的旅人能以五感體驗漢餅的美味，更重要的是透過花蓮特色糕餅，了解品牌歷史、農民故事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播