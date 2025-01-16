花蓮市人行道改善 拚春節前完工

花蓮市進行人行道改善工程，市長魏嘉彥（右一）昨前往建國路視察工程進度，期盼在春節前完成。（公所提供）

2025/01/16 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市正在進行人行道改善工程，市長魏嘉彥昨前往建國路視察工程進度，期盼在春節前完成；另外，對於有民眾闖入工區攀爬小山貓推土機上跳舞玩樂，市公所除呼籲不要擅自進入，並依照現場安全圍籬布設方式通行，以免發生危險。

花蓮市建國路人行道改善工程上個月動工，第一階段針對花蓮高農前至建林街進行施作，是連接花蓮市與吉安鄉的重要道路，也是許多學生通學必經的路線，原人行道建置多年，長期下來出現破損，也遭沿路商店、住家占用，讓行人形同無路可走，只得走在馬路上與車爭道。

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市長魏嘉彥說，為改善相關亂象，花蓮市公所爭取內政部計畫經費辦理改善工程，以建置安全的步行環境。市公所陸續爭取十餘案的人行道改善工程，為花蓮市打造安全的步行環境，透過建置完善的交通建設，引導駕駛培養良好的行車習慣，不再讓行人交通事故頻傳。

針對有民眾闖入中山路人行道施工區域拍攝影片等事件，公所目前有多處的人行道改善工程正在施工當中，請民眾不要擅自進入工區，並依照現場安全圍籬布設方式通行，以免發生危險，並已要求廠商加強工區安全維護措施。

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