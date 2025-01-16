花蓮門諾早療服務 3年6500人次

健保署東區業務組昨天慶祝健保30年，宣布將舉辦路跑、攝影比賽等系列活動。（記者花孟璟攝）

2025/01/16 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕家住花蓮鳳林的早產兒小魚，一歲了還不會爬，肌肉發展遲緩，在門諾醫院早療團隊介入後，孩子開始有明顯進步、也開始學講話，團隊的陪伴直到孩子上學！在花蓮六歲以下孩子的早療需求是都會區三倍以上，門諾醫院早療團隊三年前獲健保東區總額風險移撥款支援，像小魚這樣的孩子將可獲得更多資源及幫助。

健保署東區業務組慶祝健保卅週年，今年將兒童早療納入給付，花蓮門諾醫院二○一四年開辦，三年前獲得健保東區醫院總額風險移撥款支持，累計服務六千五百人次，健保署東區業務組昨頒發感謝狀給門諾以及承辦台東縣的台東基督教醫院。

請繼續往下閱讀...

學齡前早療需求比8.18% 高於台北2.47%

門諾醫院職能治療兼行動早療組長邱牧恩說，花蓮六歲前兒童早療需求占比八．一八％，高於台北的二．四七％，門諾醫院原本透過民間捐款、醫院自籌基金進行，三年前健保東區醫院總額風險移撥款才開始挹注，有高達七成個案是三歲以下孩童，多半是打疫苗時被發現。

邱牧恩說，花蓮幅員狹長，從北到南早療團隊一趟來回車程超過四、五小時，有時碰到家長抱著抗拒的孩童，常常不知要怎樣幫助孩子。早療團隊透過評估孩子、到宅居家早療等，提供孩子復建、職能及語言治療，讓孩子能夠正常成長茁壯。

花蓮有10個鄉鎮 實施IDS醫療服務計畫

健保署東區業務組長黃兆杰說，健保為解決偏鄉離島「有健保無醫療」困境，最早一九九七年在花蓮秀林鄉試辦醫療服務改善計畫，一九九九年正式推出山地離島醫療給付效益提升計畫（IDS），目前全國五十二個鄉鎮實施，花蓮有十個，有鑑於台灣出生率降低，今年將兒童發展篩檢、早期療癒納入IDS服務範圍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法