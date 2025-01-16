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    首頁　>　生活

    宜縣國小幹事兼職多 工會籲補足人力

    2025/01/16 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣國小幹事有七成長年兼辦人事、主計等非本職業務，宜蘭縣教師工會認為幹事兼辦工作繁重，身分轉換也有衝突，呼籲縣府補足人力。縣府教育處回應，依規國小班級數十九班以下設置幹事一人，縣府均依規定設置，另也啟動輔導機制，適時給予兼辦人員協助。

    宜縣教師工會表示，宜縣七十三所國小，縣府核定配置五十九位國小幹事，但實際僅四十五校配置，部分學校未設置專任人事、主計人員，而由幹事兼辦相關業務，有違專才專用的人力配置。

    工會認為，人事、主計及政風各有專業，具有一定程度制衡分際，部分國小人力不足由幹事兼辦，除增加工作壓力，也擔心會有角色衝突，外加兼任會計依規任滿八年以上須輪調、出納每六年輪換，人力調度恐有困難。

    工會也批評，宜蘭也未落實班級數九班以下未設置專任人事、主計者，須增置幹事規定，台東財力不及宜蘭，人力配置卻較寬裕，呼籲縣府應核給各校合理人手。

    縣府：均依規定設置

    縣府教育處回應，依員額設置規定，國小班級數十九班以下者，設置幹事一人，宜縣均有依規定設置，至於兼辦業務，人事處及主計處已建立並執行多年相關輔導機制，透過輔導責任區的專任人員，適時給予兼辦業務人員必要關懷協助，以利業務順利推動。

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