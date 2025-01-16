橫跨五十溪 宜5線新闢延伸段

宜蘭縣政府斥資4.8億延伸宜5線，代理縣長林茂盛（中）出席動土儀式。（記者王峻祺攝）

2025/01/16 05:30

串接宜61、宜26線可直通羅東運動公園 預計2027年3月完工

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府斥資四．八億元，辦理北起礁溪南至員山鄉的宜五線延伸工程，未來用路人將可橫跨五十溪，串接宜六一線、宜二六線直通羅東運動公園等地，昨天舉行動土儀式，預計農曆年後開工，力拚二○二七年三月完工，成為宜蘭西側重要觀光路廊。

請繼續往下閱讀...

提升交通 促進觀光區域發展

宜五線全長十三公里，將再延伸一．一公里，縣府預計新闢工程完工後，可連結枕頭山、大湖底、橫山頭、紅柴林、羅東溪等休閒農業區，除疏導員山鄉的車流，未來還可結合台二庚線的闢建，形成鄉內路網，提升交通並促進觀光區域的發展。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，宜蘭自國道五號通車後，帶來許多人車潮，雖然新闢工程僅短短一．一公里，卻可貫通宜五線，串接到宜六一線等道路，紓解台九線、國五側車道的壅塞，強化交通路網的順暢性。

總預算4.8億 中央補助3.6億

交通處表示，考量台二庚線新闢計畫的興建期程較長，優先爭取宜五線的延伸，也能分流未來台二庚線的車潮，由於延伸道路需建橋梁跨越員山鄉五十溪，因此總預算約四．八億元，其中縣府自籌一．二億元、中央補助三．六億元。

交通處指出，原宜五線僅至員山永廣路，民眾要至台七丁線茄苳路，須行經枕山路、永同路及溫泉路，路型彎繞且不直捷，延伸後計畫道路寬度為十五公尺，雙向各一快車道、慢車道，除路幅較寬，也可改善彎繞等瓶頸。

交通處說，台二庚線及宜五線均屬山腳道路，是宜蘭重要的外環系統，以服務山區觀光旅遊為主，其中台二庚線為省道等級，宜五線則是鄉道，完成闢建後均可延續宜蘭路網的完整性。

公路局東區養護工程分局長林文雄說，宜五線的延伸將讓宜蘭交通更便利，公路局所推動的台二庚延伸線，已陸續舉辦地方說明會，預計明年進入環評，中央對地方交通補助不少，也感謝縣府積極推動。

宜5線全長13公里，將再延伸1.1公里，橫跨五十溪串接至台7丁線茄苳路。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法