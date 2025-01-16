邱議瑩發表新書 蕭美琴讚生命溫暖戰士

立委邱議瑩（右二）《生命的溫暖戰歌》新書發表，天下文化總編輯吳佩穎（左起）、前行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁、副總統蕭美琴與邱議瑩丈夫李永得（右一）共同為新書站台。（記者王藝菘攝）

2025/01/16 05:30

〔記者陳政宇、葛祐豪／綜合報導〕曾罹患卵巢癌的民進黨立委邱議瑩布局參選高雄市長，她昨天舉行新書分享會，訴說推動「再生醫療法」十年的歷程，邱強調，她從生病到康復的過程很辛苦，但走過來了，而台灣現在面臨的處境就和抗癌一樣艱辛，希望台灣能安然無恙，「我們都是台灣最溫暖的鬥士」。

邱議瑩舉辦《生命的溫暖戰歌》新書分享會，副總統蕭美琴、前副總統陳建仁、前行政院長蘇貞昌、行政院政務委員陳時中、前衛福部長薛瑞元、前經濟部長王美花等人出席，十餘位民進黨立委也到場相挺。邱的丈夫、中央通訊社董事長李永得還上台獻花。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴回憶兩人多年交情，表示邱議瑩有正義感，非常熱血有戰鬥力，但也非常溫柔。除了在立法院和政壇上是個戰士，特別理解罹癌的無助與徬徨，並催生「再生醫療法」，稱她為「生命的溫暖戰士」也不為過，自己身為好友也與有榮焉。

與邱家做為世交的蘇貞昌則盛讚，他看邱議瑩從小看到大，邱認真推動法案，邱議瑩碰到最絕望時想的不是自己，而是勇敢跨越逆境，「交給她一座城市，都可以讓城市非常漂亮、再向上提升」。

賴瑞隆新書下週上市 收益捐弱勢童

同樣準備投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，出版新書《小鴨把拔向前衝》將於下週上市，他昨天宣布版稅及收益將捐助弱勢孩童。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法