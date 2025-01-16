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    化小愛為大愛 黃偉祥守護雷特氏症病友

    黃偉祥、曾雅莉因女兒蓁蓁罹患雷特氏症，有了不一樣人生。（記者洪臣宏攝）

    黃偉祥、曾雅莉因女兒蓁蓁罹患雷特氏症，有了不一樣人生。（記者洪臣宏攝）

    2025/01/16 05:30

    記者洪臣宏／專題報導

    台灣雷特氏症病友關懷協會理事長黃偉祥，十八歲時隨新加坡星光部隊來台演習，結識妻子曾雅莉，為愛走天涯定居台灣，婚後求神問佛五年才產下愛女「蓁蓁」，不料一歲半確診罹患罕病雷特氏症，黃偉祥一度拒絕接受事實，後來與其他家長成立台灣雷特氏症病友關懷協會，發願打造守護病友的家。

    愛女罹罕病 奔走成立病友協會

    黃偉祥、曾雅莉多年來為雷特氏症病友南北奔波，甚至遠赴香港、中國、日本交流，黃偉祥因而獲選高雄市好人好事代表，曾雅莉獲得「大愛獎」接受表揚，背後卻是艱辛的歷程。

    黃偉祥十八歲隨星光部隊來台演習一年餘，結識曾雅莉後互許終身，兩人婚後五年後才生下蓁蓁，沒想到蓁蓁一歲半時開始沉默，連奶瓶都拿不住，反而不斷搓手、跌倒，經診斷為罹患雷特氏症。

    得知女兒可能只有十二、三年生命，夫妻倆一度以淚洗面，後來積極與其他病友家長互動，了解無助心情，二○一四年成立了台灣雷特氏症病友關懷協會，目前服務一百五十位病友，黃偉祥為現任理事長。

    黃偉祥、曾雅莉推動將雷特氏症產檢納入健保，不過國健署列案的病友只有一百八十四位，因人數稀少路迢迢；他們還想成立「廿四小時蕾雷全能護理照護中心」，黃偉祥說，國外文獻雷特氏症病友可以活到八十餘歲，且大多數病友都是女生，需要安全的照護場地。

    雷特氏症是一種罕見的複雜性神經系統疾病，是基因突變導致，發病率為萬分之一，發病時間大約在六個月至一歲半，會有沉默無反應、不斷搓手等症狀，被稱為「沉默搓手天使」，終殘一生。

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