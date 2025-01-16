高雄》網傳拿零食換「吉伊卡哇」提燈 家長憂校安

高雄市蛇年元宵小提燈，是日本人氣動漫「吉伊卡哇」造型，還未發放就引發網路熱議，甚至招募工讀生要到國小校門口用零食交換。（高雄市政府提供）

2025/01/16 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年高雄燈會的「吉伊卡哇」小提燈太夯，傳出有人企圖招募工讀生，到國小門口用「零食或飲品與小朋友交換燈籠」，家長擔憂引發「燈籠之亂」；對此，高市教育局表示，已要求各校當天加強校園安全措施。

教育局︰要求各校加強校安

今年高雄燈會「吉伊卡哇（Chiikawa）」小提燈日前亮相，市府也宣布，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，在寒假前都可以在學校領到一盞小提燈。

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民進黨市議員黃彥毓指出，高雄今年與知名IP吉伊卡哇合作小提燈，消息一出，外縣市民眾都想來高雄排隊索取，是非常好的行銷，但因太熱門，導致大家腦筋動到每年都會拿到提燈的小朋友身上，可能衍生「燈籠之亂」。

黃彥毓接到多位家長陳情，指有網站招募工讀生，工作內容載明於國小校門口，用「零食或飲品與小朋友交換燈籠」，提供時薪一九○至二百元，不過，該網站打工資訊已於昨天凌晨關閉。

黃彥毓表示，家長擔心有不懷好意的怪叔叔，趁此接近小孩，小朋友可能覺得換購很有趣，恐發生校安事件，希望學校及警方，在發放燈籠當天務必加強周邊巡邏，避免奇怪人士靠近學童進行交易。

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