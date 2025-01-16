為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄》網傳拿零食換「吉伊卡哇」提燈 家長憂校安

    高雄市蛇年元宵小提燈，是日本人氣動漫「吉伊卡哇」造型，還未發放就引發網路熱議，甚至招募工讀生要到國小校門口用零食交換。（高雄市政府提供）

    高雄市蛇年元宵小提燈，是日本人氣動漫「吉伊卡哇」造型，還未發放就引發網路熱議，甚至招募工讀生要到國小校門口用零食交換。（高雄市政府提供）

    2025/01/16 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年高雄燈會的「吉伊卡哇」小提燈太夯，傳出有人企圖招募工讀生，到國小門口用「零食或飲品與小朋友交換燈籠」，家長擔憂引發「燈籠之亂」；對此，高市教育局表示，已要求各校當天加強校園安全措施。

    教育局︰要求各校加強校安

    今年高雄燈會「吉伊卡哇（Chiikawa）」小提燈日前亮相，市府也宣布，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，在寒假前都可以在學校領到一盞小提燈。

    民進黨市議員黃彥毓指出，高雄今年與知名IP吉伊卡哇合作小提燈，消息一出，外縣市民眾都想來高雄排隊索取，是非常好的行銷，但因太熱門，導致大家腦筋動到每年都會拿到提燈的小朋友身上，可能衍生「燈籠之亂」。

    黃彥毓接到多位家長陳情，指有網站招募工讀生，工作內容載明於國小校門口，用「零食或飲品與小朋友交換燈籠」，提供時薪一九○至二百元，不過，該網站打工資訊已於昨天凌晨關閉。

    黃彥毓表示，家長擔心有不懷好意的怪叔叔，趁此接近小孩，小朋友可能覺得換購很有趣，恐發生校安事件，希望學校及警方，在發放燈籠當天務必加強周邊巡邏，避免奇怪人士靠近學童進行交易。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播