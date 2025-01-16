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    高雄金融科技創新園區啟用 助企業脫碳轉型

    高雄金融科技創新園區開幕，由中國信託金控總經理高麗雪（左三）、高雄市長陳其邁（左四）、金管會副主委陳彥良（右三）等人啟動。（記者葛祐豪攝）

    高雄金融科技創新園區開幕，由中國信託金控總經理高麗雪（左三）、高雄市長陳其邁（左四）、金管會副主委陳彥良（右三）等人啟動。（記者葛祐豪攝）

    2025/01/16 05:30

    聚焦「綠色金融科技」 目前已有9家公司進駐

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕南台灣首座、台灣第二座金融科技創新園區，昨天在高雄啟用，聚焦「綠色金融科技」，推出媒合在地企業脫碳轉型的金融實證專案，目前已有九家公司進駐。

    南台灣首座 位在高軟園區

    市府與清大、中國信託、工研院等合作，在高軟園區設立全台第二座金融科技創新園區，同棟還有台灣碳權交易所、高雄淨零學院，昨天由市長陳其邁、金管會副主委陳彥良、中國信託金控總經理高麗雪等人啟動。

    輔導各行業減碳 提供融資

    經發局長廖泰翔指出，高雄每年碳排放量五千多萬公噸，佔全國兩成，市府積極推動淨零產業鏈，獨缺「綠色金融」這塊拼圖；高雄金融科技創新園區成立後，將輔導各行業減碳，並提供企業融資與協助。

    陳其邁感謝金管會支持，高雄金融科技創新園區是高雄金融發展、淨零永續轉型的重要里程碑，將與周遭的碳交所、淨零學院及亞洲資產管理中心高雄專區強強聯手，發展淨零永續及數位轉型；金管會副主委陳彥良說，此園區將有助於培育台灣在綠色金融科技的人才，金管會將持續提供法規諮詢與業務發展的多面向支持。

    中信銀參與跨域實證計畫

    高麗雪表示，中信銀作為首年唯一的跨域創新實證廠商，將攜手中鋼、李長榮化工，實證轉型金融應用可行性，藉由科學評估指標，確立企業脫碳轉型的進程。

    園區目前有九家公司進駐，經發局強調，市府加碼提供「一免、兩減半」租金優惠，即首年免租金，第二年租金減半優惠，並預計上半年公告「跨域創新實證專案補助申請須知」及「綠色金融科技創新徵件活動簡章」，歡迎業者加入。

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