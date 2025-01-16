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    除夕到年初三 屏東停車場不收費

    屏東縣路外停車場陳夕到大年初三，4天免費。（記者葉永騫攝）

    屏東縣路外停車場陳夕到大年初三，4天免費。（記者葉永騫攝）

    2025/01/16 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣為因應民眾春節連假出遊，各風景區正常營運，熱帶農業博覽會也在春節前開幕，提供民眾走春的好地方，路邊停車格及路外平面停車場從除夕到大年初三共四天不收費，各醫院也排定門診時間則請民眾上網查詢。

    屏東縣政府表示，今年除了各個風景點外，還有屏東燈節、熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季等，不僅提供民眾優質的出遊選擇，縣府一九九九便民服務專線更是全年無休，交通警察隊二十四小時值班人員接聽，屏東市區路邊停車格共計二三四七格及忠孝、自由路（天公廟前）共計十九個路外路車場，從除夕至大年初三共計四天免費停車，方便自駕遊客輕鬆停車，不必為尋找停車位煩惱，春節期間民眾如遇到公園遊戲場環境整潔問題，可撥打縣府便民服務專線一九九九通報管理單位清潔維護。

    計程車在春節期間從一月二十四日到二月二日共十天，每趟加收五十元，起跳一公里一百元，每二百公尺加收五元，夜間十一點起到凌晨六點加二成收費，小黃公車除夕到初四停運，市區公車及接駁車部分時段停止營運，民眾可以自行查詢，公共自行車則正常營運。

    對於垃圾清運（含各鄉鎮市巨大垃圾收運時間及垃圾停收、恢復收運時間）、各醫院急門診及洗腎中心時間、館舍開放、景點活動，以及更多春節期間縣府服務相關資訊，可於屏東縣政府全球資訊網春節服務不打烊專區查詢。

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