潮州春節市集抽籤 攤商中籤率23%

潮州春節假日市集市況熱鬧可期，昨天湧現抽籤人潮。（記者陳彥廷攝）

2025/01/16 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東潮州鎮的春節假日市集從除夕至大年初四舉辦，整個潮州如同「不夜城」，昨天鎮公所舉辦一般區抽籤，一千六百多人參與，突破武漢肺炎疫情時期紀錄，中籤率僅二十三％左右，公所主秘王建元說，今年許多攤商都回到潮州「搶攤」，顯見潮州年街的觀光市場備受期待。

潮州春節假日市集每年固定於除夕至初四舉辦，去年疫情復甦後，出現廣大人潮湧入，許多販賣食物的攤販，到初三下午就已賣光所有備料，不少攤商認為「會聚財」，因此踴躍參與一般區的抽籤。

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今年共有一六一二人登記，鎮公所昨天於潮州羽球館進行抽籤動作，王建元說，為保障在地鎮民權益，今年鎮民攤位共有一二一格、非鎮民有二四二格，比例為一比二，而鎮民登記者達五一三人，中籤率僅二十四％，非鎮民雖然格數較多，但是登記者達一○九九人，中籤率僅二十二％，不到四分之一的機會可以中籤，是連在疫情以前都罕見盛況。

由於等待抽籤的人太多，昨天九點開始抽籤後，直到下午一點五分才結束，王建元強調，潮州春節假日市集已是屏東年節時相當熱鬧的逛街景點，所有攤位不限營業時間，因有「不夜城」之稱，他說，今年春節長達九天，潮州夜間有市集，白天則是有潮好玩共融公園、林後四林及鐵道園區，初三後日式建築文化園區也會開園，歡迎全國民眾屆時前來走春熱鬧。

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