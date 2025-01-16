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    蓮霧、蜜棗評鑑 屏東表揚兼行銷

    五兩重的蜜棗就如同一個小蘋果。（記者葉永騫攝）

    五兩重的蜜棗就如同一個小蘋果。（記者葉永騫攝）

    2025/01/16 05:30

    蓮霧、蜜棗冠軍為張慶賢和鄧東海 重視果園管理 量少維持高品質

    〔記者葉永騫／屏東報導〕現在正是屏東縣蓮霧、蜜棗主要產季，屏東縣政府舉辦屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑活動，昨天成績揭曉，蓮霧冠軍為南州鄉張慶賢、蜜棗冠軍為高樹鄉鄧東海，縣長周春米除了頒獎表揚得獎農友外，也大力推薦春節送禮屏東蓮霧及蜜棗是最佳首選。

    縣長頒獎 推薦春節送禮首選

    蓮霧冠軍張慶賢表示，今年因為受到去年多個颱風的影響，蓮霧損失大約一半，因為平時就重視果園管理，施肥、修剪也相當注意，雖受到颱風的侵襲，還是能夠長出好品質蓮霧，但數量少了很多，種植蓮霧二十餘年今年是第一次參加縣府競賽，拿到冠軍相當開心。

    蜜棗冠軍的鄧東海說，他參加過三次屏東縣比賽，得過二次的冠軍，受到颱風影響今年蜜棗不但減產一半，個頭都變小，果園內要找到一顆要超過五兩重的棗子相當稀少，大多在四兩以下，但是他種的甜度都在十八度，相當甜，價格則是每台斤約三百元，今年因為產量少，年前的禮盒網路訂單都已經截止不接了，有錢還買不到。

    縣長周春米強調，屏東蓮霧產季在十二到二月間，種植面積約一九一九公頃，主要產地為南州鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、林邊鄉、鹽埔鄉等鄉鎮；屏東蜜棗產季每年在十二月到三月，總種植面積約五一九公頃，主要產地為高樹鄉、鹽埔鄉等鄉鎮，屏東的農民很厲害，克服各種困難種出好吃又漂亮的水果，農民不但要顧好外皮，又要顧好口感，細心包裝儲運等，非常珍貴。

    得獎者於18日連二天在竹北展售

    縣府說明，這次的比賽蓮霧組共有三十六組報名，蜜棗組為二十九組，比去年些微的增加，專家依據外觀、重量、風味、口感等綜合評比選出，冠軍可獲得二萬元等值禮卷，得獎者在十八日及十九日在竹北行銷活動展售，請消費者把握屏東蓮霧、蜜棗新鮮上市時機，作為春節送禮自用的禮品。

    屏東縣蓮霧、蜜棗評鑑頒獎表揚優秀農民。（記者葉永騫攝）

    屏東縣蓮霧、蜜棗評鑑頒獎表揚優秀農民。（記者葉永騫攝）

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