布農孩子練舉重 關山國中將成立社團

2025/01/16 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕關山國中下學期預備成立舉重社團，旅北關山同鄉會聯誼會長許順隆表示，體育界發現布農族人未在去年的世界棒球十二強賽嶄露頭角，但依其體格絕對能在舉重界發光發熱，將與校方再談進一步合作計畫，希望能培育出下一位郭婞淳。

校長黃淑慧表示，布農族的孩子可能真的很適合舉重，像學校教練中也有布農族，布農族真的很有天賦，但體育之路十分辛苦，教練也帶著學生奔波訓練、辛勞付出，但學校剛開始培養舉重選手，也需小孩子有意願。

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許順隆說，去年世界棒球十二強賽台灣隊表現優異，就算隊中有台東關山鎮選手，體育界卻發現沒有布農族選手，眾人認為是布農族即使體型壯碩仍不適合打棒球，反而適合舉重且能吃苦，自己才邀請前中華民國體育總會長張朝國、中華民國舉重協會理事長洪聞、前中華民國舉重協會理事長張楊寶蓮、體育署和台東縣政府教育處人員前往學校關心。

就山友來說，布農族揹工是最值得信賴的伙伴，以往向陽山屋需更換設備或增加電器時，也都是布農族壯漢揹數十公斤重器材，一位盧姓山友表示，雖有這樣揹工十分幸運，但似乎大材小用，訓練舉重應是前景看好。

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