3677個名額 北市優免入學簡章公布

2025/01/16 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕國中教育會考將於五月十七、十八日舉行，台北市教育局昨起於台北市優先免試入學委員會網站，公布台北市一一四學年度高級中等學校優先免試入學簡章。招生學校區分二類共三六七七個名額，當中也包含景美女中、大安高工等高中、職傳統名校。台北市國中家長聯合會總會長張珮琦說，現在孩子都很有自己的想法，制度也不像過去單純考試填志願為主，學校會考慮提供更多名額給優免，讓孩子有更多多元入學的機會。

台北市教育局指出，第一類優免招生學校採完全免試，共有十二所私校，包含強恕高中、滬江高中、大誠高中、開平餐飲、稻江護家、開南高中、南華高中等，共計八八四個招生名額。

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教育局說明，第一類優先免試入學學校，學生超額時將不會進行比序，而是以公開抽籤方式決定分發順序。

教育局表示，第二類優先免試入學招生比序項目則與基北區免試入學相同，均採用一○八方案，此方案如學生總數超額，將先比免試入學總積分，再依序比多元學習表現積分、會考積分、志願序積分。而此方案共有廿七所公校、十一所私校，包含中崙高中、大直高中、大安高工、松山工農、成淵高中、景美女中、私立金甌女中、私立大同高中、私立靜修高中等，共二七九三個名額。

第二類優免學校六月二日上午八點至十日下午五點開始選填志願與報名學校，如錄取學校為單科別招生學校則採線上登記。

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