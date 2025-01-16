台北花市24日起 108小時不打烊

台北花市年節前將延長營業時間，1月24日起至28日，連續108小時不打烊。（記者蔡思培攝）

2025/01/16 05:30

產量稍減 花卉價格成長1至2成

〔記者蔡思培／台北報導〕年節將至，台北花市也將延長營業時間，一月廿四日起至廿八日中午十二點，將連續一○八小時不打烊。由於今 年花卉產量稍減，台北花卉產銷公司預估花卉價格未來會成長一至二成，台北花卉產銷公司董事長饒煥美說，去年有兩個颱風影響花卉生產，花卉的質雖未變，但產量約減少一至二成，花卉漲幅預估會有一到二成，以過年需求最大的百合花為例，一把拍賣價約要三五○元至五○○元，建議民眾可在漲價還不明顯時先購買花卉存放。

台北花市在年節將分二階段延長營業時間，第一階段為即日起至一月廿三日，營業時間由原本凌晨四點至中午十二點，延長為凌晨四點至下午三點；第二階段則是一月廿四日起至廿八日中午十二點，連續一○八小時不打烊，全時段提供服務。今年花市也與南投縣政府合作，一月廿四日至廿七日花市都有展售南投縣精選農產品。

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即日起至23日 營業延長至下午3點

花卉公司補充，切花方面主要消費需求是一月廿四日至廿八日春節前五日，切花供貨量預估有一○○萬把，較去年的一一○萬把略減一成。主要受低溫影響，產地花卉生長緩慢，花卉供貨量略減，但切花整體供貨仍充足。饒煥美說，目前花卉漲價還不明顯，建議消費者可先買花卉放起來。

資材區廣場 有蛇年花卉意象裝飾

花卉公司表示，即日起台北花市A館南廣場有各式各色的百合花品種介紹，讓民眾選擇喜愛的色系、品種；A館二樓資材區廣場還有蛇年春節花卉意象裝飾，現場所使用的花卉材料都能在花市找到，歡迎民眾在展示期間賞花、尋找春節布置靈感。

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