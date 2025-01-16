捷運南環段最後區段標簽約 3月動工

南環段CF670區段標在昨天正式簽約。（北市議員曾獻瑩提供）

2025/01/16 05:30

串聯文山、新店區 木柵路沿線路幅狹窄 施工期間將有2年以上交通不便

〔記者蔡思培／台北報導〕橫跨雙北的捷運南、北環段經歷多次流標終於順利決標，被視為南環段「最後一哩路」的CF670區段標在昨天正式簽約，預計三月動工，二○三一年完工，將串聯台北市文山區、新北市新店區。不過大安文山區議員提醒，木柵路路幅狹窄、鄰近民房，恐有兩年以上交通黑暗期；也建議鄰近工程的考試院減少國家考試場次，避免考試期間施工干擾。

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CF670區段標 預估2031年完工

捷運工程局表示，交通維持計畫已經市府道安會報與專家委員審議，後續將依計畫施工，也會配合人行道削減，留設足夠車道寬度及配置，並在試院路四巷拓寬工程完成後進行捷運站施工。捷運局也會在工區重要路口增加義交人員配置，並於重要節點設置監視系統監控，配合設置改道路標告示牌，提前引導車流改道。捷運局也將規劃大區域交通疏導計畫，分為地區性車流、南北向轉接道路、中和及新店通過性車流疏導。

南環段長度5.73公里 設6車站

捷運南環段自文湖線動物園站起，行經台北市文山區、新北市新店區，與環狀線第一階段的大坪林站銜接，長度約五．七三公里，設有六個車站，可與現有捷運新店線轉乘。南環段因工程困難，分成CF670、CF670A兩個區段投標，CF670A已在前年六月十三日開工。CF670因沿線路幅狹窄、鄰近民房施工不易經六次流標，去年十二月九日才決標，捷運局在昨天與大陸工程完成簽約，預估二○三一年完工。

妥善引導 落實交維計畫

大安文山區議員曾獻瑩提醒，木柵路路幅狹窄、鄰近民房，市府要有妥善規劃與引導。他也建議市府與考試院協調，開工後減少考試場次，避免考試期間施工造成互相干擾。

協調減少考試院考試場次

大安文山區議員王閔生也說，南環段施工不只一、二年，希望加快施工進度，縮短陣痛期。動工期間除施工單位要落實交通維持計畫，市府也要透過義交、交通警察等行政力量，幫助木柵地區度過最嚴重的交通黑暗期。

他提到，木柵路路幅狹窄，平常晚上尖峰時刻塞車就很嚴重，也難有替代道路，施工期間政府要多呼籲民眾搭乘大眾運輸，減少使用私人運具。

捷運局表示，施工前也會逐站舉辦施工前說明與交維會勘，每次交維變動也會邀集各單位辦理會勘確認，並向鄰里各社區、學校宣導。

捷運南環段路線圖

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