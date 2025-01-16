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    罷免藍委連署 台中春節連假不停歇

    台中市公民團體推動罷免藍委，民眾反應熱烈。（罷免團體志工提供）

    台中市公民團體推動罷免藍委，民眾反應熱烈。（罷免團體志工提供）

    2025/01/16 05:30

    〔記者蘇金鳳、陳建志／台中報導〕台中市目前有中二至中六選區共五個罷免團體，正進行連署罷免國民黨立委，他們串連成「台中同花順」，昨在東區及大肚區各安排一處連署，雖然部分選區已達第一階段法定數標準，但是罷免團體擔心會有部份連署書被踢除，志工決定農曆春節連假期間至少連署四天，讓第一階段穩定達到安全門檻，也同步邁向第二階段。

    志工強調，會在臉書張貼固定擺攤及臨時連署點時間，固定點如週五晚上在捷運水安宮站，週六下午勤美旁草悟道，二十五日年假開始，當天上午在台中火車站，二十七日小年夜上午在新建國市場，二十九日大年初一與大年初二，趁百貨公司發福袋，當天下午在新光三越旁捷運站擺攤。

    5罷免團體串連成「台中同花順」

    台中市五個罷免團體分別是中二「解顏行動」、中三「拒瓔行動」、中四「廢翔行動」、中五「斷健行動」及中六「敲羅行動」，要罷免顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋，中八選區罷免江啟臣的公民團體正成形。

    「敲羅行動」昨在東區成立首個固定連署站，提供地點的廖姓代書表示，國民黨完全沒有反省能力，因此主動提供自己的辦公室做為連署點；另由林志政等志工發起罷免台中第二選區（中二）國民黨立委顏寬恒，昨天寒風刺骨，許多民眾連署熱情不減。

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