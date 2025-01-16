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    首頁　>　生活

    中捷藍線機電系統、機廠 年中動工

    2025/01/16 05:30

    運量高於綠線 每一列車3至4節車廂 預

    計2035年完工

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線二○二一年四月營運後，市民殷切希望第二條捷運快點動工，台中市捷運工程局表示，中捷藍線預計今年的年中動工，將先從機電系統以及位在龍井的機廠建築先開工，軌道、橋梁、隧道等主體工程預計明年動工，考量藍線運量較綠線大，預估每一列車為三至四節車廂，比綠線二節還長，整條捷運藍線預計二○三五年完工。

    軌道、隧道等主體工程 明年啟動

    交通部長陳世凱日前到台中市考察多條捷運工程進度，同意捷運綠線延伸段會「一次核定，分階段施工」，捷運工程局強調，台中捷運綠線延伸工程，預計今年底提出綜合規劃，捷運紅線也會在今年四月進行可行性研究的決標，至於中捷藍線究竟何時動工？捷運工程局說，預計今年第二季與第三季之間，也就是年中動工。

    機廠建築 位龍井中科西南向路旁

    捷運工程局指出，捷運藍線會先從機電系統動工，將進行細部設計及機電系統等招標作業，捷運藍線是屬於中運量系統，考量藍線走台灣大道等重要路線，運量會高於綠線，因此車廂預估三至四節，比綠線的二節車廂長。

    捷運工程局表示，在進行機電系統動工的同時，位在龍井的藍線機廠建築也會開工，該機廠位在中科西南向道路旁，民眾最關心主體工程則預計明年展開。

    捷運綠線延伸段 年底提綜合規劃

    捷運工程局強調，捷運藍線綜合規劃報告書二○二四年元月獲得行政院核定，市府即依行政院審查綜合規劃的建議事項，辦理修正基本設計成果，同年五月送交中央審議，經交通部於同年八月審查同意，函送行政院公共工程委員會審議通過，預計在今年第一季展開細部設計及機電系統的招標作業。

    捷運藍線全長二十四．七八公里，西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場，全線規劃高架車站八座、地下車站十二座，共設有二十座車站以及一座機廠。

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