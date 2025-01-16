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    新市農會超市改造 融入居酒屋設計

    新市區農會超市融入自家的「青春居酒屋」品牌元素，打造好店空間。（記者劉婉君攝）

    新市區農會超市融入自家的「青春居酒屋」品牌元素，打造好店空間。（記者劉婉君攝）

    2025/01/16 05:30

    〔記者劉婉君／新市報導〕新市區農會超市於春節前完成改造，內部空間設計融入自有的毛豆產品品牌「青春居酒屋」概念，空間變得更明亮，還設有互動座位區，不只賣農產品，也能學習食農教育及相關料理方法。

    新市區農會毛豆相關產品獲得不少消費者喜愛，農會超市上個月的營業額較前一年同期成長四成，來客數成長三成。但過去超市內的空間規劃及動線，易讓民眾逛起來感覺比較有壓迫感，農會在農業部農村發展及水土保持署「農村好店計畫」補助下，重新改造農會超市的內部空間，帶給民眾煥然一新的感覺。

    新市區農會總幹事李美嬅表示，超市空間融入青春居酒屋的品牌元素優化提升後，強化在地品牌特色，打造屬於新市區農村的好店空間，以青春為主題，櫃檯營造居酒屋的氛圍，還設有三個座位區，民眾可以在這裡互動、休息一下，觀看毛豆相關料理的影片，學習料理方法。

    店內也有一面九宮格式的主題牆，介紹新品或應景的年節禮品，還有在地小農生產的蔬果，以及農村好物專區，同時也會配合季節，推出不同主題的食農教育，將好的農特產品直接介紹給消費者，也讓民眾更瞭解當地的產業。

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