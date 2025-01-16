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    善化慶安宮蛇年歲錢福袋 初一發放

    善化慶安宮的歲錢福袋設計，除取「好事成雙」的諧音，也象徵生生不息、財源廣進。（記者劉婉君攝）

    善化慶安宮的歲錢福袋設計，除取「好事成雙」的諧音，也象徵生生不息、財源廣進。（記者劉婉君攝）

    2025/01/16 05:30

    〔記者劉婉君／善化報導〕市定古蹟善化慶安宮蛇年歲錢福袋「好巳成雙」，採三角形的造型，雙錢結加上有如DNA雙螺旋的雙蛇圖案，黑底、白色銅錢花紋，除了具有「好事成雙」的諧音，也象徵生生不息、財源廣進，將於農曆大年初一早上限量發放。

    「好巳成雙」造型 獲連3允筊定案

    善化慶安宮的歲錢福袋，不論是形狀、顏色、花紋還是數量，都必須透過擲筊的方式，連續獲得三個允筊，媽祖拍版定案後才能製作，設計精美，也因此受到許多民眾喜愛及收藏。

    總幹事魏素珍表示，擲筊過程中先從福袋造型開始請示，包括圓形、荷包形、六角形等，最後由三角形獲選；隨後再依照彩虹的七色加上黑、白、金、銀等色一一擲筊，反覆相同步驟一一確定底色、花紋、主圖、善化慶安宮字樣、繩結等顏色，過程往往需要半個小時左右。待設計師依此畫出設計稿後，再請媽祖做最後定奪，才算大功告成。

    魏素珍說，蛇年為乙巳年，歲錢福袋「好巳成雙」就是要祝福信眾，平平安安、心想事成、賺大錢、家庭美滿，所有歲錢將在正殿由媽祖加持三天後，大年初一早上十時開始放發給民眾，限量一千八百個，送完為止。另外也同步販售媽祖文創福袋及財神爺文創福袋，其中，媽祖文創福袋內每份都有一個歲錢福袋，限量二二五個，總計共二○二五個歲錢，正好呼應二○二五年。

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