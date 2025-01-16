社宅「宜居仁愛」 1房型最低月租3950元

台南首批社宅即將招租，仁德區「宜居仁愛」一房型最低月租3950元。 （記者洪瑞琴攝）

2025/01/16 05:30

「宜居成功」5050元 皆含管理費 農曆年後公告招租

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南首批社宅永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」，將於今年農曆年後公告招租，市府昨首度公開社宅租金，一房型最低月租「宜居仁愛」為三九五○元、「宜居成功」為五○五○元，皆含管理費，比目前租屋行情便宜些，但三房型最高租金逾二萬二○○○元。

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3房型最高租金逾2.2萬元

南市都發局昨日舉辦首場說明會，局長徐中強表示，推出宜居成功一○三戶、宜居仁愛七十五戶為台南首批營運社宅，二案社宅位於永康及仁德區蛋黃區，房型樣式皆有一房A與B、二房及三房型可供選擇。租金部分，市府規劃較中央更優惠的分級方案，依所得訂定可負擔的租金，讓民眾租得合理、住得安心。

各房型月租金，「宜居仁愛」一房型最低分別為三九五○元、四七五○元、七三九○元、一萬○○二○元起；「宜居成功」最低分別為五○五○元、五七○○元、八四七○元、一萬二五四○元起；「宜居仁愛」三房型最高逾一萬七○○○元，「宜居成功」最高則逾二萬二○○○元。

林姓民眾說，雖然租金比一般租屋便宜，但是僧多粥少，如果不具優先戶評點資格，「抽籤得靠運氣，不是人人租得到」。王小姐說，希望租金付擔是在工作所得三分之一以下，一萬元以下租金，還可以付擔。

一般戶中籤 最長租6年

都發局表示，社宅申請分為一般戶及優先戶兩大類，一般戶採抽籤制、優先戶則採評點制決定入住次序，制度規則公平公正公開。此外，為讓住宅資源能循環利用，照顧更多民眾，社宅承租期限以三年為一期，期滿續租不得超過六年；針對經濟或社會弱勢對象，則放寬到十二年，預計農曆年後擇期公告社宅開辦申租。為便利民眾申請，已建置社宅申租系統，提供民眾於受理期間線上送件。

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