回歸學區制 下學年起中小學取消自由入學

南市將自114學年度起大幅調整學區，衝擊學校行政編制與家長選擇性。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/16 05:30

166所中小學落實法定學區制 學生在戶籍學區即可就近入學

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市自一一四學年度起，將原本開放為自由入學的一六六所市立國中小，全回歸法定的學區制，依戶籍就近入學，另九所學校實驗教育型態學校仍是自由入學，恐將衝擊部分學校行政編制，造成超額教師等問題，而以往有些家長想讓孩子就讀非所屬學區的學校也可能受到限縮。

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9所實驗學校 仍維自由入學

南市教育局長鄭新輝表示，依據國民教育法規定，學校採學區制，讓學生就近入學是主要精神，自由入學並非常態，但全市國中小二七七校中竟然有一七五校屬自由入學學校，導致有許多非自由入學學校，每年都提出要求改為自由入學，而過度膨脹的自由入學，不僅違反就近入學精神，也造成學校間相互搶學生、生源不穩定、甚至有明星學校因教室不夠，必須騰出專科教室改爲普通教室等奇特且不合理現象。

鄭新輝指出，調整全面落實學區制就近入學精神，學生只要戶籍設於學區內即可就近入學，另考量家長需求，也提供子女可在工作地所在的學區內學校就讀；兄姊已在校就讀，其弟妹也持續在該校就讀等配套措施以減少衝擊，也希望破除「明星學校」迷思，「各校發展特色，校校都是好校」。另外全市各學校教師員額，均有依規定控管，未來如因少子女化或減班皆可因應教師超額問題。

部份學校面臨減班、教師超額

部份學校認為，這次學區調整幅度太大，尤其是對於已經面臨與大型學校重疊太多且有共同學區的中小型學校而言，校內教師編制員額，恐因新生數量減少而面臨大幅超額情況。尤其市區學校因少子化及社區未新增人口，將面臨巨大減班超額的壓力。

此外，以往自由入學的學校，家長可讓孩子以「寄戶口」方式就讀，但改為一般學區後，學生須就讀所屬學區學校，否則要具體提出有居住事實證明文件，或上傳戶口名簿或戶籍謄本。

寄籍就學須提出居住事實證明

家長們抱怨說，早已屬意心目中的學校，如果學區類型變更，沒有緩衝期就要馬上實施，還要戶籍證明或居住事實證明的程序很麻煩，學生家長可能因此必須遷戶口而不去就讀特色學校，失去自由學區發展特色學校意義。

教師也指出，學區大幅變動，將造成大量教師「換校潮」，學校減班形成超額教師之外，更可能讓一些代理代課教師跟著失業，「流浪教師再次流浪」。

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