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    青少女染梅毒10年暴增53倍 教團籲訂本土化性教育指導綱要

    淋病與梅毒青少年病例呈現驚人增幅，國教行動聯盟昨偕3黨立委要求政府正視此問題。 （記者楊綿傑攝）

    淋病與梅毒青少年病例呈現驚人增幅，國教行動聯盟昨偕3黨立委要求政府正視此問題。 （記者楊綿傑攝）

    2025/01/16 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕青少年性教育不能等！青少女梅毒病例十年增長五十三倍，性病走向低齡化，且女性病例急速增加，國教行動聯盟籲政府應跨部會啟動性健康計畫，並制定中央家庭教育政策，訂定本土化性健康教育指導綱要。

    國教盟提出疾管署與內政部數據，淋病在二○一二年至去年總病例數不分男女均成長六至七倍。其中十至十四歲女性病例數自二○一八年起成長近六倍；十五至十九歲男性病例數自二○一二年的一百一十一例增加至前年的七百五十六例，女性則從二十六例增加至兩百二十二例。

    十至十九歲的梅毒總病例數在二○一二年至去年間增長近四倍。十至十四歲女性病例數自二○一八年起增長九倍，去年達十七例，遠高於男性的四例；十五至十九歲女性病例數在二○一四年至去年間增五十三倍，從四例增至兩百一十一例。

    民眾黨立委陳昭姿表示，預防應從學校教育、父母教育全面著手，告訴孩子如何防範，不要將性傳染病污名化，讓孩子遇到能勇敢就醫。民進黨立委林月琴指出，錯誤性知識、不安全性行為是罹病主因，學校可提供正確性教育；在篩檢治療上明確劃分診所責任區。

    國教盟理事長王瀚陽呼籲，衛福部與教育部跨部門的學校衛生委員會，應立即啟動涵蓋性騷、性侵、性病防治、未婚懷孕等議題的青少年性健康計畫，將青少年性健康納入家庭教育政策。

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