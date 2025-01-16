山雀立方衛星 命名靈感來自台灣特有種

台灣自行製造和整合、測試的3U立方衛星「山雀T1」順利升空，並成功通聯，將驗證我國衛星本體設計製造能力，並進行通訊實驗與船舶交通自動辨識系統（AIS）測試。 （國家太空中心提供）

2025/01/16 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕我國自製立方衛星「山雀T1」昨發射升空，任務期一年，要驗證我國科研實力。計畫主持人曾建凱表，衛星英文名「PARUS」命名靈感是台灣特有種赤腹山雀，象徵自製立方衛星如同小巧山雀也能高飛，未來若通過驗證，山雀衛星將成為標準的立方衛星本體平台，縮短產學研發時程。

可驗證我國科研實力

國家太空中心（TASA）表示，山雀T1是TASA自行製造和整合、測試的3U（10乘10乘30公分）立方衛星，搭載通訊實驗酬載，這次發射主要是驗證TASA在衛星本體設計製造能力，如衛星姿態穩定，可進一步進行通訊實驗與船舶交通自動辨識系統（AIS）測試。

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TASA表示，山雀標準立方衛星本體平台計畫包含3U的T1、T1A、T2，另有6U（10乘20乘30公分）的T3、T4，通過太空環境驗證之後，將可穩定作為標準立方衛星本體平台，產學界僅需研製酬載，不僅縮短研發時程，也提高科研成功驗證的機率，提升台灣在國際太空領域的競爭力。

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