中央大學自主開發 深太空輻射探測儀成功登月

中央大學太空系主任張起維（右起）、校長周景揚和太空系講座教授劉正彥一同觀看直播，見證台灣參與國際登月計畫。 （中央大學提供）

2025/01/16 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕中央大學太空科學與工程學系師生團隊歷時兩年自主開發深太空輻射探測儀（ DSRP），台灣時間昨天下午二時許，搭乘日本太空新創公司ispace的HAKUTO-R Mission2登月小艇，在美國佛羅里達州透過SpaceX獵鷹九號火箭成功發射，為台灣參與國際登月任務寫下新頁。

台灣首製登月科學酬載 重量僅399克

深太空輻射探測儀短小輕薄，重量僅有三百九十九公克，能承載自身三十三倍重量的應力，左下角印有中央大學校徽，及「Made in Taiwan」字樣，是台灣第一個自製登月科學酬載，也是第一次飛離地球軌道。

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中央大學太空系主任張起維說明，此次任務為期四個月，希望測量地球到月球之間，以及月球表面的游離輻射環境，瞭解有別於低地球軌道，在沒有地球磁層保護的深太空環境總輻射劑量，和單粒子翻轉事件對衛星電子的影響，可幫助太空人精確掌握資料，進行抗輻射設計。

張起維強調，此計畫無法用地面遙測技術，必須實際飛過太空才能掌握，此次任務是非常難能可貴的學習機會，也是台灣參與國際登月任務重要里程碑。

預計週六確認機器是否開機運作

登月小艇在發射後一小時三十二分與發射載具分離，深太空輻射探測儀預計在三十六小時後啟用運作程序，估計本週六確認機器是否開機運作，並能正常傳送相關資料。

中央大學深太空輻射探測儀搭乘登月小艇，在美國搭SpaceX的獵鷹9號火箭發射成功。 （截取NASA直播畫面）

中央大學自主研發的深太空輻射探測儀（ DSRP），重量僅有399公克，短小輕薄。（中央大學提供）

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