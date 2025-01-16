全民英檢i學網上線 AI自動評分

財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）獲國發會補助，推出國內首個國人自行研發「全民英檢 i 學網」（GEPT iPrep），AI可提供學習英語建議。 （記者楊綿傑攝）

2025/01/16 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕AI協助提升英語能力！財團法人語言訓練測驗中心（LTTC），獲國發會雙語政策補助，推出國內首個國人自行研發，適合全齡學習者使用之AI英語學習診斷平台「全民英檢i學網」（GEPT iPrep），運用累積長達二十五年的「全民英檢」資料庫訓練評分模型，包含聽力、閱讀、口說、寫作四項技能，提供民眾更便捷英語能力評量、個人化的診斷，六月底前可免費體驗。

6月底前免費體驗

LTTC 執行長李欣穎表示，邀請國內人工智慧、語言學語料庫、自然語言處理及機器學習相關領域的專家，包括台大外文系教授高照明、清大資工系教授張俊盛、台師大資工系教授陳柏琳等學者，歷時兩年多的時間開發。

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李欣穎說明，「全民英檢i學網」平台免費開放，適用各階段、年齡層學習者。內容有完整的「全民英檢」考前練習，提供聽力、閱讀、口說及寫作任務，包含無標準答案的開放式題型，內容取自「全民英檢」官方題庫。

李欣穎指出，評量依「全民英檢」測驗標準由AI自動評分，並標註CEFR級數及提供個人化回饋，如聽力及閱讀部分可提供能力指標、未精熟單字、文法及學習建議；又如口說及寫作部分可提供語音、語法等偵錯批改。民眾可自我評估與設定學習目標，亦可作為輔助教學或自學工具。

LTTC副執行長吳若蕙則提到，GEPT iPrep在免費體驗期間結束後，聽力與閱讀測驗將持續對所有國人開放，不限級數、次數與使用時間，提供免費服務；口說、寫作評分則可透過購買點數，二百五十元可使用十二次，低收入戶學習者每年可申請最多兩次免費帳號。

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