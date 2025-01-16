為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高中免試入學減少7276名額 12年新低／五專完全免試入學單招擴大辦理 名額增加151個

    一一四學年度高級中等學校免試入學招生簡章昨天公告，總名額計十八萬八三一六名。 （資料照）

    一一四學年度高級中等學校免試入學招生簡章昨天公告，總名額計十八萬八三一六名。 （資料照）

    2025/01/16 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕今年高級中等學校免試入學招生簡章昨公告，總名額計十八萬八三一六名，較去年減少七二七六個名額，是十二年來最少；另今年五專完全免試入學單獨招生將擴大辦理，增加三一五一個名額，不採計國中會考成績，盼學生可依職業興趣適性升學。

    總名額18.8萬 較去年微降

    為持續推動高級中等學校免試入學制度，教育部國教署提供多元化就學機會供學生適性選擇，包括分區免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審入學、學習區完全免試入學及免試入學單獨招生等多元管道。

    據教育部統計，一一四學年度高中免試入學總名額計十八萬八三一六名額（去年招生名額逾十九．五萬名），占總招生名額的九○．四六％，比例較去年微降。

    國教署組長黃瀞儀表示，為輔導學生適性入學，各就學區免試入學委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，協助學生瞭解所填志願校科與興趣關聯性等，選擇最適合的升學進路。

    另技專校院招生策略委員會推動五專完全免試入學單獨招生，今年將擴大辦理，招生名額從去年一七九三名，增加到三一五一名，不採計國中教育會考成績，僅採計多元學習表現、均衡學習及校科所需的其他項目。

    招策會主委楊慶煜表示，五專學制是提供國中畢業生進入技職專業人才搖籃，也是我國培育中級技術人力的重要管道，重視適性且多元的啟發教育，鼓勵考取專業證照，同時透過跨領域、跨模組式多元教學的五年一貫素養教育課程，軟硬實力兼具培養，增加未來職場競爭能力。

    91所高中辦理實務選才

    此外，今年「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」全國共九十一所高級中等學校、三百六十二個專業群科（班）辦理「實務選才」，提供七九四四個招生名額，其中有二十五科（班）參採國中教育會考成績為錄取門檻，其餘三百三十七科（班）則以術科測驗成績為錄取依據。各校測驗模式多元靈活，國中畢業生可依據興趣與性向選擇，不受學籍區域限制。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播