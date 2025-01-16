高中免試入學減少7276名額 12年新低／五專完全免試入學單招擴大辦理 名額增加151個

一一四學年度高級中等學校免試入學招生簡章昨天公告，總名額計十八萬八三一六名。 （資料照）

2025/01/16 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年高級中等學校免試入學招生簡章昨公告，總名額計十八萬八三一六名，較去年減少七二七六個名額，是十二年來最少；另今年五專完全免試入學單獨招生將擴大辦理，增加三一五一個名額，不採計國中會考成績，盼學生可依職業興趣適性升學。

總名額18.8萬 較去年微降

為持續推動高級中等學校免試入學制度，教育部國教署提供多元化就學機會供學生適性選擇，包括分區免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審入學、學習區完全免試入學及免試入學單獨招生等多元管道。

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據教育部統計，一一四學年度高中免試入學總名額計十八萬八三一六名額（去年招生名額逾十九．五萬名），占總招生名額的九○．四六％，比例較去年微降。

國教署組長黃瀞儀表示，為輔導學生適性入學，各就學區免試入學委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，協助學生瞭解所填志願校科與興趣關聯性等，選擇最適合的升學進路。

另技專校院招生策略委員會推動五專完全免試入學單獨招生，今年將擴大辦理，招生名額從去年一七九三名，增加到三一五一名，不採計國中教育會考成績，僅採計多元學習表現、均衡學習及校科所需的其他項目。

招策會主委楊慶煜表示，五專學制是提供國中畢業生進入技職專業人才搖籃，也是我國培育中級技術人力的重要管道，重視適性且多元的啟發教育，鼓勵考取專業證照，同時透過跨領域、跨模組式多元教學的五年一貫素養教育課程，軟硬實力兼具培養，增加未來職場競爭能力。

91所高中辦理實務選才

此外，今年「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」全國共九十一所高級中等學校、三百六十二個專業群科（班）辦理「實務選才」，提供七九四四個招生名額，其中有二十五科（班）參採國中教育會考成績為錄取門檻，其餘三百三十七科（班）則以術科測驗成績為錄取依據。各校測驗模式多元靈活，國中畢業生可依據興趣與性向選擇，不受學籍區域限制。

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