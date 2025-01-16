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    有機肥保濕 蔡明勳種小番茄量增3成

    農友蔡明勳種植的玉女小番茄。（記者蔡宗勳攝）

    農友蔡明勳種植的玉女小番茄。（記者蔡宗勳攝）

    2025/01/16 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣是玉女小番茄主要產區，產量占全國一半以上，本季產季受到極端氣候、濕度偏高的影響，多數農友種植的小番茄裂果率逾三成；鹿草鄉農友蔡明勳「逆向操作」，土壤以有機肥加強保濕效果，讓植株習慣高水份，抗衡外在環境的濕度，裂果率僅三％，產量比往年成長逾三成。

    黃姓番茄農說，本季受極端氣候影響，日夜溫差變化過大，以及多雨、濕氣高等因素，溫室小番茄出現裂果減產災情，許多果園受衝擊，加上低溫著果率不佳，最嚴重減收約五成；由於整體產量銳減，量少價昂，產地均價從上季的每台斤一百三十元漲至兩百五十元，且供不應求。

    蔡明勳表示，部分農友因環境濕度高，減少水份供應，但卻讓小番茄內外水份失衡，裂果機率大增，還在青果轉色階段就裂果，想「青採」防裂果也來不及。

    蔡明勳說，經試驗，園內土壤保濕讓植株習慣高水份，反而可降低裂果比率；他於每季玉女小番茄採收完後，將枯萎的瓜藤掩埋，加入有機肥，讓土壤保持鬆軟，維持濕度，可降低裂果比率；以往裂果率約為二％，本季因極端氣候、外在環境惡劣，裂果率僅只增至三％，損失相對輕微。

    農友蔡明勳種植的玉女小番茄裂果率很低。（記者蔡宗勳攝）

    農友蔡明勳種植的玉女小番茄裂果率很低。（記者蔡宗勳攝）

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