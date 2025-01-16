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    嘉縣布袋港2水泥圓庫 將活化拚觀光

    嘉義縣布袋港兩座卅三米高水泥圓庫，將轉型為極限運動場等多功能園區。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣布袋港兩座卅三米高水泥圓庫，將轉型為極限運動場等多功能園區。（記者蔡宗勳攝）

    2025/01/16 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋港至澎湖馬公港每年約有五、六十萬人次旅客，港區有兩座閒置多年的水泥圓庫，經台灣港務公司招商後，業者規劃建置美術館、極限運動場等設施，地方餐旅業者盼極限運動場、露營區等休憩設施能吸引更多遊客到布袋旅遊住宿，帶動商機。

    沿海地區地標 春節後將點交開發

    台灣港務公司布袋管理處說，布袋港兩座水泥圓庫高卅三公尺，是嘉義沿海地區最高的建築物，管理處規劃轉型，已完成環評變更作業，並經土木結構技師一年檢測，確認建物安全性，去年十一月廿九日公開甄選程序評選出最優投資人，十二月廿七日簽約，預訂於今年農曆春節後水泥圓庫區將點交給業者。

    依業者投資計畫書，將規劃於區域內建置圓庫美術館、極限運動場、海馬生態展覽體驗館、海濱民宿、海風露營區與圓庫遊客中心等，後續另規劃索道設施將水泥圓庫區與港區專用區串聯，預估投資金額逾一億元。

    布袋管理處表示，現有兩座水泥圓庫使照用途為倉庫類，須辦理用途變更，港務公司訂於一月廿三日邀請航港局及縣府研商使照變更事宜，並請立委蔡易餘及嘉義縣副縣長劉培東擔任共同主持人。

    布袋魅力商圈理事長游志豪表示，布袋港與澎湖馬公港「布澎海上客運」是熱門海上旅遊航線，但受限於東北季風，營運期為每年三月底到十月初，淡旺季遊客量明顯落差；水泥圓庫區轉型啟用後可帶動人潮，極限運動能吸引消費力強的年輕族群，露營區可引進車宿族也有商機，期待人潮帶來錢潮。

    另外，布袋管理處長於今天異動，原處長鄭俊華調升總公司職業安全衛生處資深副處長，遺缺由安平港營運處資深副處長林清宏接任。

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