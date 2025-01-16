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    雲林婦癌篩檢車到位 將巡迴20鄉鎮市

    二合一婦癌篩檢車上配備最先進乳房攝影機。（記者黃淑莉攝）

    二合一婦癌篩檢車上配備最先進乳房攝影機。（記者黃淑莉攝）

    2025/01/16 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕為提高民眾篩檢意願，預防乳癌、子宮頸癌，台塑企業麥寮汽電公司捐贈一輛乳癌、子宮頸癌二合一的篩檢車給雲林縣政府，裡面配備最先進乳房攝影Ｘ光機，空間舒適造價約一五○○多萬元。衛生局指出，未來將結合縣內各醫院的專業醫療團隊，深入全縣廿鄉鎮市服務，守護鄉親的健康。

    雲林縣衛生局長曾春美表示，前年雲林因癌症死亡人數有二○五五人，其中乳癌死亡率位居第五名，子宮頸癌第十名，癌症早期發現、早期治療效果佳，這幾年中央、地方都積極推動癌症篩檢。

    曾春美指出，雲林醫療資源不足且不均、更沒有大眾運輸系統，去年縣府辦理六○○多場社區篩檢，但雲林沒有巡迴篩檢車，租用一輛車半天要一萬多元，且還要排隊等候，如今有麥寮汽電公司捐贈這部篩檢車，未來可以深入廿鄉鎮市偏鄉服務。

    曾春美表示，這輛乳癌、子宮頸癌二合一篩檢車未來會在縣內各鄉鎮市提供服務，今年起癌症篩檢年齡層下降，子宮頸抹片檢查廿五歲以上、乳房攝影四十歲以上，為鼓勵婦女朋友重視自身健康定期接受篩檢，縣府今年持續針對首次參加篩檢者送六百健康禮券，且在八月卅一日前參與篩檢民眾，還可以參加十月份五千元禮券抽獎。

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