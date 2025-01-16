助棒運發展 桃園企業捐器材、交通車

日本職棒火腿鬥士隊古林睿煬（中）、12強棒球賽台灣隊球星戴培峰（右）、中華職棒樂天桃猿隊球星曾仁和（左）一同出席捐贈儀式。（記者黃政嘉攝）

2025/01/16 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕為促進桃園市三級基層棒運深耕發展，「棒球教父」張滄彬捐贈六十萬元球員訓練基金，桃園市不動產開發商業同業公會、張滄彬合捐市價一七五萬元的箱型車，給平鎮高中、新明國中棒球隊當作比賽交通車，市議員兼桃園市體育總會棒球委員會主委楊家俍捐贈價值一四五萬元的棒壘球訓練器材，昨在平鎮棒球場，邀來多位職棒球星與少棒到青棒的隊伍見證完成捐贈儀式。

「棒球教父」張滄彬 捐60萬訓練基金

十二強棒球賽球星林立、江坤宇、戴培峰，及中華職棒出身、甫加盟日本職棒火腿鬥士隊的古林睿煬都出席與會，勉勵桃園三級棒運的學弟及壘球隊學妹紮實訓練、力拚佳績；古林睿煬說，現在學校設備比過往要好，相信學弟能力都很好，多多利用球具資源，之後會有更好的成就。

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張滄彬表示，昔日學生周鑫世是不動產公會常務理事，與新明國中棒球隊總教練黃湋志，聊到學校球隊的得利卡交通車過於老舊，已無法上路，因此促成公會捐贈新車，可當球隊到球場訓練、到各地比賽的交通工具；不動產公會理事長劉守禮說，公會秉持取之於社會、用之於社會的精神捐贈，盼拋磚引玉，幫助改善下一代的棒球教育環境。

楊家俍捐贈棒壘球、球棒等比賽訓練耗材，他表示，張滄彬一路支持桃園棒球、照顧球員，甚至支撐球員家庭，讓球員能安心追夢，他身為棒委會主委，能盡一份力，很高興。

市立南崁高中女子棒壘球隊長鄭嘉禎說，球隊去年在中信盃黑豹旗拿下女子組冠軍，平日訓練用球多數非新球，獲贈新的棒壘球訓練器材資助，幫助很大。

桃園市不動產開發商業同業公會及棒球教父張滄彬，合捐全新箱型車給平鎮高中、新明國中棒球隊當交通車。（記者黃政嘉攝）

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