桃園3社福措施放寬 愛心待用餐免評估

2025/01/16 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市今年元旦起放寬三項社會福利措施，包括愛心待用餐開放不限時段且免社工評估即可兌換、弱勢家庭安家實物銀行物資點數加碼、提高失能老人機構服務補助每月最高達二萬九千元，農曆新年將至，可讓弱勢家庭、長照家庭能有溫暖的春節。

不限時段 可先兌換熱食

市長張善政表示，過去愛心待用餐制度須經社工確認及申請等程序，對有需求民眾較不及時，今年起開放「不限時段、免社工評估兌換待用餐」，每位民眾一年有三次機會，如有緊急用餐需求，不必先向社工申請點數，就可到合作的店家，提供身分證字號、聯絡方式後兌換熱食，之後再由社工追蹤有無需要繼續協助之處。

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弱勢「實物銀行」物資點數加碼

市府社會局統計，全市安心點待用餐服務，去年累計派發五十萬五千點，每點代表一元，民眾至合作店家累計兌換餐次近一千八百次，兌換點數共四十五萬四千多點，兌換率八十九％。

至於弱勢家庭安家實物銀行物資點數，過去每戶依家庭境況、人數等分級評估，每月可兌換物資的點數為五百、一千或一千五百點，可到南、北桃園兩家實體物資總行或廿五家分行，兌換嬰幼兒奶粉、尿布、白米、衛生紙等。

考量物價上漲，今年起將每戶物資點數提高至八百、一千二百或一千八百點，去年服務戶數共一萬一千七百餘戶次、三萬二千九百餘人次使用，每月平均服務戶數九百到一千戶、二千八百到三千人次。

失能老人機構服務補助提高

張善政表示，近期各界關注失能老人照護議題，同樣考量物價上漲，將「失能老人機構服務補助」，從原本每人每月二萬二千元提高至二萬四千元，加上原本就有的五千元醫療費用補助，每月最高補助可達二萬九千元，預估受惠人數九百人。

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