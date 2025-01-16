為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《桃園》蘆興南路交流道匝道雙側便道 拓寬完工

    桃園市蘆竹區蘆興南路的國道一號交流道匝道雙側便道，已完成改善施工。（市府提供）

    桃園市蘆竹區蘆興南路的國道一號交流道匝道雙側便道，已完成改善施工。（市府提供）

    2025/01/16 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區蘆興南路的國道一號交流道匝道雙側便道，可分別通往南崁、大竹地區，但因路幅窄小且多彎道而常傳交通事故，市府為此施工縮減分隔島並調整巷口路型弧度，月初完工啟用，讓用路人會車動線更順暢。

    國道一號交流道的蘆興南路匝道雙側便道通行不便，市議員錢龍、黃婉如、張桂棉都曾接獲民眾陳情並辦理會勘，黃婉如認為，這個交流道的匝道口太突出，導致車輛無法順著走而形成瓶頸；錢龍說，交流道開通後，車流量攀升，下匝道往南崁的蘆興南路二五二巷、往大竹的蘆興南路二八一巷，都是路幅小且多彎，用路人稍不注意，就容易跨越對向車道而釀車禍。

    市府前年三、四月間，會同蘆興里長邱顯乾、議員服務處實勘，地方建議縮減分隔島，並調整巷口路型弧度，去年五月間，相關單位討論達成共識，歷經半年施工，終於完成巷口拓寬工程，並遷移電桿與號誌，增加了路幅，將進行交通標線重繪等作業。

    市警局交通警察大隊長李維振表示，便道拓寬後，部分駕駛人可能因道路變寬而加速行駛，恐增事故風險，警方將針對此區域加強「速度管理」，以確保用路人安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播