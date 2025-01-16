《桃園》蘆興南路交流道匝道雙側便道 拓寬完工

桃園市蘆竹區蘆興南路的國道一號交流道匝道雙側便道，已完成改善施工。（市府提供）

2025/01/16 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區蘆興南路的國道一號交流道匝道雙側便道，可分別通往南崁、大竹地區，但因路幅窄小且多彎道而常傳交通事故，市府為此施工縮減分隔島並調整巷口路型弧度，月初完工啟用，讓用路人會車動線更順暢。

國道一號交流道的蘆興南路匝道雙側便道通行不便，市議員錢龍、黃婉如、張桂棉都曾接獲民眾陳情並辦理會勘，黃婉如認為，這個交流道的匝道口太突出，導致車輛無法順著走而形成瓶頸；錢龍說，交流道開通後，車流量攀升，下匝道往南崁的蘆興南路二五二巷、往大竹的蘆興南路二八一巷，都是路幅小且多彎，用路人稍不注意，就容易跨越對向車道而釀車禍。

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市府前年三、四月間，會同蘆興里長邱顯乾、議員服務處實勘，地方建議縮減分隔島，並調整巷口路型弧度，去年五月間，相關單位討論達成共識，歷經半年施工，終於完成巷口拓寬工程，並遷移電桿與號誌，增加了路幅，將進行交通標線重繪等作業。

市警局交通警察大隊長李維振表示，便道拓寬後，部分駕駛人可能因道路變寬而加速行駛，恐增事故風險，警方將針對此區域加強「速度管理」，以確保用路人安全。

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