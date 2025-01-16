龜山文化一路至青山路 新闢道路開工

龜山區文化一路到青山路道路新闢工程昨開工，預計明年下半年通車，圖為完工模擬圖。（市府提供）

2025/01/16 05:30

紓解機捷體育大學站周邊壅塞 明年下半年完工通車

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府辦理「龜山區文化一路至青山路道路新闢工程」，總經費二．七二億元，設計道路長度約三五○公尺、寬約十五公尺，將連接振興路、文化一路口到青山路二段一七○公尺處，預計明年下半年可完工通車，以分流文化一路的車流，紓解周邊的交通壅塞問題。

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總長350公尺 斥資2.72億元

桃園機場捷運A7體育大學站、合宜住宅周邊，近年來發展迅速，人口也增長，主要聯外道路包括通往新北市新莊區的青山路，通往林口的文化一路，及通往龜山區公所方向的振興路，每逢上下班尖峰時間，車流壅塞成常態。

市府新建工程處規劃「龜山區文化一路至青山路道路新闢工程」，提供民眾不須繞經機捷體育大學站周邊，也能往來桃園市、新北市的新選擇，昨由市長張善政主持開工動土典禮，預計明年下半年完工；張說，新闢道路可從振興路與文化一路口，銜接到青山路二段，擴大地方交通的乘載能量，提供更高有效率的區域連結路網，讓民眾更便利。

施作一進、二出雙向三車道

新工處簡報，新闢道路將配置一進、二出的雙向三車道，同步施作人行道、擋土牆、路燈、標線、號誌與道路兩側的縱向排水系統，總經費約二．七二億元，其中二．一四億元為內政部國土署補助。

因文化一路與青山路的直線距離約一百公尺，但高低差超過廿公尺，工程將在臨青山路側設置懸臂式擋土牆，確保道路安全與周邊設施穩固；另，考量青山路車輛要轉入新闢道路，必須要足夠的轉彎半徑，市府將待新闢道路完工後，重新在青山路的北上路口處，劃設偏心左轉車道，以利行車順暢與安全。

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