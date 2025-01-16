冷氣團影響到週五 北部局部低溫不到10度

玉山測站周邊自昨日15時50分開始下雪。 （中央氣象署提供）

2025/01/16 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕台灣前天晚間起受到大陸冷氣團影響，昨天傍晚氣溫較前一天白天下滑超過十度。中央氣象署指出，這波冷氣團預計影響至週五，北部部分地區仍有機會出現十度以下低溫，各地降雨趨緩，待冷氣團減弱後，各地氣溫可重回廿度或以上，並持續至下週三。

高山仍有降雪機會

受大陸冷氣團與南方雲系靠近影響，台灣各地昨日都有飄雨情況，玉山測站下午降雪。中央氣象署預報員張承傳表示，今天西半部、東北部低溫約十一至十三度，花東約十四至十五度，且苗栗以北、宜蘭的局部地區仍可能出現十度以下低溫。

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張承傳提到，今日清晨前三千五百公尺以上的高山仍有降雪機會，白天起各地降雨趨緩，僅剩基隆北海岸、大台北山區、東半部地區有局部短暫雨，週五雨區進一步縮小至東半部。

週末氣溫重回20度

此外，隨著冷氣團減弱，今日白天氣溫較昨日回升一至二度，週五起回暖情況會更明顯，週末各地白天氣溫可重回廿度，其中北部、東北部地區約廿至廿一度，中南部地區約廿二至廿四度，且因後續沒有明顯冷空氣影響，相對舒適的氣溫可維持到下週三。

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