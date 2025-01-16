立院初審 偽造車牌罰鍰提高至7.2萬

立法院交通委員會昨天初審通過，使用偽造或變造車牌，可加重處罰汽車所有人7.2萬元罰鍰。假車牌示意圖。（資料照）

2025/01/16 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕偽造、變造車牌問題多，立法院交通委員會昨天初審通過「道路交通管理處罰條例第十二條條文」修正草案，若使用偽造或變造車牌，可加重處罰汽車所有人七．二萬元罰鍰；若偽造、變造他車車牌、致人傷亡或累犯，可以直接沒入車輛。

初審條文明定，使用吊銷、註銷的車牌，以及車牌借它車使用或使用他車車牌，可處汽車所有人的罰鍰從現行三千六百元以上、一萬八千元以下，提升到三千六百元以上、三萬六千元以下，並當場移置保管車輛。

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交通部統計顯示，全台偽造車牌數量增加，二○一一年有九十五件、二○二二年有一六九件、二○二三年有二五一件，去年一月到十月高達一○一二件。公路局也分析，二○一九年到去年九月，使用偽造車牌者其原牌照狀態，吊扣達卅八％占最大宗，其次是註銷。

未領用牌照行駛、牌照吊扣期間行使、已領牌未懸掛或不依指定位置懸掛車牌、牌照經吊銷仍行駛、報廢登記車輛行駛等行為，將直接對汽車所有人處最高額的罰鍰三萬六千元，並當場移置保管車輛。

致人傷亡或累犯 可直接沒入車輛

根據初審條文，如果偽造變造它車車牌將可直接沒入車輛，而其它偽造、變造及矇領車牌有肇事致人傷亡，或是十年內第二次違反規定，也可沒入車輛。

警政署交通組長陳明志說，去年偽造車牌案件較前年暴增四七二％，違反刑法部分暴增八五六％。其中，偽造車牌它人車牌高達七三三件、偽造自己車牌有四五三件。

陳明志說，警政署已經建置違法車牌資料，執法人員有智慧警勤系統可供比對，AI巡邏警車也能透過攝影機自動辨識，未來將持續擴充。

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