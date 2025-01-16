華航勞資簽訂團體協約 優化福利

中華航空與企業工會15日完成第7次團體協約簽訂，華航董事長謝世謙（左）與華航企業工會理事長劉惠宗（右）代表勞資雙方簽署。（華航提供）

2025/01/16 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕中華航空與中華航空企業工會昨天簽訂第七次團體協約，由華航董事長謝世謙、華航企業工會理事長劉惠宗代表勞資雙方完成簽署，調整部分勞動條件與優化福利，如調高三節獎金、伙食津貼等。

調高三節獎金、伙食津貼

華航與華航企業工會二○○二年首次簽訂團體協約，先後於二○○五、二○○九、二○一二、二○一五及二○二一年完成五次續約協商。這次團協簽訂協商會議於二○二四年召開，依既有版本進行討論，經溝通與協商達成共識，調整部分勞動條件與優化福利，例如調高三節獎金、伙食津貼等，以更符合實際需求與現況。

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謝世謙及劉惠宗昨在華航園區完成團協簽訂。交通部次長林國顯、勞動部次長李健鴻、桃園市長張善政、民航局長何淑萍及桃園市勞動局局長李賢祥與會見證。

謝世謙表示，感謝華航企業工會對公司政策的支持，二○二四年營運始攀上高峰；企業工會多年來協助會員爭取更好的勞動條件及福利，與公司維持互信基礎，雙方持續鞏固良好的關係，共同努力臻善團體協約，朝勞資和諧穩健發展邁進。

劉惠宗則肯定謝世謙帶領團隊及員工全力以赴，不僅挺過疫情衝擊，疫後營運更逆勢高飛，迎來史上最佳表現，企業工會與事業單位合作無間，凝聚一心克服種種挑戰，共創佳績。

華航表示，員工是華航最重要資產，致力多元發展，打造幸福職場環境，二○二四年穩居人力銀行票選前十大夢幻企業，連兩年摘下「幸福企業金獎」肯定，同時蟬連兩屆「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，會持續邁向「創新、突破、即戰力」的新氣象。

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