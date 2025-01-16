辣椒粉摻蘇丹紅 濟生、好之味停業挨罰

雲林縣衛生局及食藥署人員前往濟生稽查。（雲林地檢署提供）

2025/01/16 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕濟生公司涉嫌從前年五月至去年三月違法添加含有蘇丹紅色素原料產製辣椒粉、咖哩粉，且變造SGS公司檢驗報告，雲林地檢署偵結，依違反食品安全衛生管理法起訴濟生公司陳姓負責人父子等七人及濟生及子公司好之味貿易公司。另台北市政府去年十二月底勒令濟生新莊廠、斗六廠停業，並處二○六萬元罰鍰，好之味處五十萬且立即停業。

雲林地檢署起訴書指出，去年二月接獲濟生公司斗六廠銷售的紅辣椒粉疑似違法添加蘇丹紅色素案，成立專案小組偵辦，發現濟生及好之味公司陳姓負責人兼總經理，陳的兒子則為濟生管理部經理，與公司五名主管，明知向保欣進貨的原料檢驗出蘇丹紅色素，有致癌疑慮，仍從前年五月至去年一月用於製成細粉紅辣椒等產品，出貨給多家下游廠商。

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濟生不法所得累計約677萬

而濟生公司研發處郭姓處長為符合出貨下游廠商要求、不得檢出蘇丹紅色素，竟涉嫌將測試結果欄位竄改為「未檢出」，濟生陳姓負責人得知郭竄改報告，仍在測試報告上蓋章，交由下屬轉交給下游廠商上架販售。

起訴書說，去年十月底濟生公司銷售的特調咖哩粉又被檢出含蘇丹紅色素，好之味在前年七月從印度進口薑黃粉一萬五千公斤，陸續出貨給濟生公司，產製的咖哩粉也驗出蘇丹紅色素，雖停產、銷毀及停止出貨，卻未禁止該批薑黃粉原料投產，致不知情的濟生廠務處員工使用製成咖哩粉等產品，出貨給多家下游廠商，累計濟生公司不法所得約六七七萬餘。

檢方依涉嫌違反食品安全衛生管理法等罪嫌起訴陳姓負責人父子、郭姓處長、吳姓廠長、謝姓課長、錢姓副廠長、郭姓研發人員及濟生、好之味兩家公司。

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