饗饗員工檢體 驗出仙人掌桿菌／毒物專家：食品處理過程衛生出問題、管理疏失

毒物專家認為，饗饗信義微風店疑似食物中毒事件，不適的消費者多食用過海鮮，加上已有9人驗出諾羅病毒，推測諾羅病毒應是主要禍首，至於員工手部檢出仙人掌桿菌則反映出食品處理過程的衛生問題及管理疏失。 （資料照）

2025/01/16 05:30

〔記者邱芷柔、林承鴻／台北報導〕饗饗信義微風店疑似食物中毒事件，除在人體檢體中檢出諾羅病毒，最新環境檢驗結果也驗出員工手部檢體有仙人掌桿菌。毒物專家認為，身體不適的消費者多食用過海鮮，加上已有九人驗出諾羅病毒，推測諾羅病毒應是主要禍首。至於員工手部檢體檢出仙人掌桿菌，反映出食品處理過程的衛生問題及管理疏失。北市衛生局說明，已函請饗饗信義店提出改善措施。

該案截至十日下午五時，醫療院所疑似食品中毒就醫通報人數累計共五十九人，未再新增。

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衛福部疾管署針對一月五日至七日間曾前往用餐並出現不適症狀的七十七名民眾發放問卷，並採檢七十三人，首波檢驗結果，有九人驗出諾羅病毒感染；台北市衛生局昨再公布一月七日採集的四件環境檢體及四件員工手部檢體，檢驗結果有一件手部檢體檢出仙人掌桿菌，其餘檢體未檢出異常。

醫師研判諾羅病毒可能是罪魁禍首

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，雖然不能完全排除諾羅病毒與仙人掌桿菌同時感染的可能性，但機率低，主要是諾羅病毒常與生鮮食物相關，而仙人掌桿菌則主要見於米麵類食物。此外諾羅病毒的潛伏期約廿四至四十八小時，會導致上吐下瀉，仙人掌桿菌則以嘔吐為主，且通常在數小時內發作。

楊振昌指出，根據流行病學調查，發病的消費者大多曾食用生魚片、干貝和生蠔等生鮮食物，與諾羅病毒常見來源相符，尤其有九人檢驗結果為陽性，若這些人並非來自同一家人，即顯示諾羅病毒更可能是罪魁禍首，證據性較強。

他提到，員工手部檢體檢出仙人掌桿菌，且僅有一件陽性結果，考量當天食材已用完，無法再進一步確認，仙人掌桿菌惹禍的證據較不足，不過檢出仙人掌桿菌也顯示業者在食材處理和員工清潔方面應該進行改進。

饗賓澄清檢體採自人員手套

饗賓昨發布聲明，澄清檢出仙人掌桿菌檢體是自人員手套所採，並非採自手部，並表示檢驗結果可能為採樣過程被污染所致，成因尚待釐清。北市衛生局表示，未發現樣本污染狀況。

食藥署表示，食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質現象，除米飯有時稍微發黏之外，大多數食品外觀都正常。中毒者經適當的支持性治療，給予水分及電解質，約一至二天即可痊癒。

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