高院更二審 RCA工殤C組獲賠1.7億／222名「無外顯疾病」受害勞工 4家公司須負連帶賠償責任

RCA工殤案222名「無外顯疾病」的受害勞工，高院更二審昨判決RCA等公司應連帶賠償1億7011萬多元。（記者王藝菘攝）

2025/01/16 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕美國無線電公司（RCA）工殤求償案，最高法院判RCA等四家公司應連帶賠償首波（稱一軍）受害勞工五億多元確定，第二波受害勞工（二軍）廿四人獲賠五千四百七十萬元確定，其餘兩百廿二名「無外顯疾病」的勞工被發回更審；高院更二審採認「揭穿公司面紗原則」，認定RCA四家公司有害物質對勞工身體權、健康權造成損害，昨日判應連帶賠償一．七億多元，可上訴。

律師團不滿判賠金額 考慮上訴

「RCA員工關懷協會」理事長杜津珠表示，雖判決RCA四家公司賠償金額過低，也算是進步的判決，告訴企業主應該顧慮員工的健康。律師團表示，判賠金額難以接受，與關懷協會討論後再決定是否上訴。

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美國無線電公司（RCA）一九七○年起在桃園等地設廠，違法排放三氯乙烯等有毒化學廢料，造成員工生病、罹癌，受害員工組成「RCA員工關懷協會」，對RCA及其控股公司奇異、湯姆笙、Vantiva等公司求償。

首批五百多名受害人求償廿七億元，法院將求償者分為A組（死亡勞工的家屬）、B組（罹患重大疾病者）和C組（無外顯疾病）。二○一八年，RCA四家公司被判應連帶賠償兩百六十二名死傷者共五億多元確定；第二波求償案，最高法院判廿四人獲賠五千四百七十萬元確定，兩百廿二人發回更審。

高院更二審認定「無外顯疾病者」九十四人，因身體遭有毒物質侵害，亦獲得賠償，較受矚目；另有一百廿二人（含三名死亡者，其中兩人是由繼承人共六人擔任選定人，共一百廿八人）長期暴露化學物質，致身體權、健康權受侵害，兩百廿二人均獲賠。

更二審指出，RCA公司違反有機溶劑中毒預防規則等保護他人的法律，受害員工因吸入、食入、飲用、碰觸化學物質，已超越依法規應容受程度與劑量，參考美國疾病管制與預防中心（CDC）執掌的健康效應報告，RCA使用的化學物質包含人類致癌物，對人體造成疾病或影響，審酌民法、揭穿公司面紗原則等規定，判RCA四公司應連帶賠償一．七億多元。

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