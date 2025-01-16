竹縣4社福政策上路 嘉惠老少

2025/01/16 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長楊文科昨宣布社會福利新政策正式上路，包括意外事故致死救助取消年齡限制、增加弱勢兒童及少年醫療補助及準公共托嬰中心托育人員久任獎勵金、擴充敬老卡與愛心卡服務，期盼造福更多鄉親。

敬老卡與愛心卡 單趟補助提高至100點

社會處長陳欣怡說明，竹縣意外事故致死救助金三十萬元，原規定須年滿十五歲以上才能申領，從一月一日起取消年齡限制，但若有違反道路交通安全規則或對意外死亡者有故意致死情形，不予補助。

請繼續往下閱讀...

修正弱勢兒童及少年醫療補助實施要點，增加六歲以上至未滿十八歲兒少，其全民健康保險未涵蓋的療育訓練費補助，經醫院開具診斷證明有持續復健療育需求，提供每人每月最高補助四千元。

針對任職於與縣府簽訂準公共化服務契約的縣立案私立托嬰中心托育人員，於同一托嬰中心持續任職滿三年以上者，每年獎勵每人一萬元。預估今年有四十六家托嬰中心、一六九名托育人員受益。

擴充敬老卡與愛心卡服務部分，搭乘台鐵社福點數由單趟補助五十點提高至一百點，明（十七）日起調整提高，未來從竹北站搭乘區間車出發，北可至新北市福隆、南至彰化縣田中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法